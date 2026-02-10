O anlar kamerada! Yaralı halde 200 metre yürüdü, yığıldı... İlk müdahalesini halı sahadaki doktorlar yaptı!
Diyarbakır'da park halindeki otomobile tabancayla 14 el ateş edildi. O sırada araçta bulunan 29 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Yaralı, yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığıldı. İlk müdahalesi maçtan çıkan doktorlar tarafından yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOMOBİLE 14 EL ATEŞ EDİLDİ
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobile tabancayla 14 el ateş etti.
AĞIR YARALANDI
Otomobilde bulunan O.B., ağır yaralandı.
HALI SAHAYA KADAR YÜRÜDÜ
Yaralı, olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride bulunan halı sahanın önüne kadar geldikten sonra yere yığıldı.
HALI SAHADAKİ DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada halı sahada bulunan ve maçtan çıkan doktorlar, O.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaralının ambulansa taşındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. O.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
TABANCA BOŞ BİR ARAZİDE BULUNDU
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, boş bir arazide motosikletli yunus timleri tarafından bulundu.