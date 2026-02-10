Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLE 14 EL ATEŞ EDİLDİ

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobile tabancayla 14 el ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Otomobilde bulunan O.B., ağır yaralandı.

HALI SAHAYA KADAR YÜRÜDÜ

Yaralı, olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride bulunan halı sahanın önüne kadar geldikten sonra yere yığıldı.

HALI SAHADAKİ DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada halı sahada bulunan ve maçtan çıkan doktorlar, O.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralının ambulansa taşındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. O.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

TABANCA BOŞ BİR ARAZİDE BULUNDU

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, boş bir arazide motosikletli yunus timleri tarafından bulundu.