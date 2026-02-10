İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen 2 doktor gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.
HASTALARDAN RÜŞVET ALMA İDDİASI
DHA'daki habere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.