Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı!

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen 2 doktor gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:33 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

        HASTALARDAN RÜŞVET ALMA İDDİASI

        DHA'daki habere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

        2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabey: Ben hep mermi ağzında gezerim

        KAĞITHANE'de ağabey Mustafa Mutlu (69) camide annesinin cenaze namazına katıldıktan sonra kardeşi Mehmet Mutlu'yu (52) silahla başından vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Mutlu'nun ifadesinde "Annemin vefatından sonra 'Bunlar...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"