Spor yazarları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"VERİLEN PENALTI KOMİK"
Ahmet Çakar (Sabah): Dün gece Türk hakemliğinin kara gecesiydi. Fenerbahçe lehine verilen penaltı komik... İddia ediyorum gerek VAR hakemi gerekse Ali Şansalan ağır bir psikolojik baskıyla bu penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Oyuncular arası mesafe yakın. Top ayaklardan gidip geliyor ve Gençlerbirliği oyuncusunun doğal konumdaki koluna çarpıyor, böyle penaltı olmaz. İşin kötüsü, Ali Şansalan da olmadığını biliyor. Oosterwolde'ye verilmeyen bir sarı kart verilse dün gece oyundan atılırdı. 'Düdüğümü bekle' dedi, Asensio vurdu, sarı kartı vermedi. Yazık hem de çok yazık. Dün geceki hakemler bir gün önceki Rize-Galatasaray maçının toplumsal pansumanını yaptılar.
"GOL ATMADA PROBLEM YOK"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Üç santrforun birden takımdan ayrılması taraftarda bir tedirginlik yaratmış olabilir ama görünen o ki Fenerbahçe gol atma konusunda ciddi bir problem yaşamıyor. Özetle Fenerbahçe, üç puanı aldı, zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray'ın rahatlamasına izin vermedi.
"POTANSİYEL KIRMIZI KART FUTBOLCUSU"
Ömer Üründül (Sabah): Kante adeta yürüyerek oynadı. Herhalde ısınma döneminde. Çünkü çok kariyerli ve önemli oyuncu. Kısa sürede gerçek gücünü gösterecektir. Mert Müldür iyi çalıştı, Guendouzi gerçek bir profesyonel. Kerem attığı 2 golle moral kazandı. Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu... Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz. Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem.
"HAKEMLİĞİN İFLAS GECESİ"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Ali Şansalan, sahada çıplak gözle göremediğin neyi VAR davetinde ekranda gördün de bu pozisyona penaltı verdin! VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, kısa mesafeden gelen beklenmeyen top kriterleri nedir, Portekizli VAR eğitmeni Capello, senin UEFA'daki VAR çıtan, evrensel kriterlerin ve eğitim kaliten bu mu? Yazıklar olsun. Tam bir skandal. Futbolumuzda hakem tiyatrosu maalesef tüm hızıyla artarak devam ediyor. Serbest vuruşta Asensio senin işaretini beklemeden erken kullandı, hani sarı kart? Topsuz alanda Oosterwolde ve Oğulcan eylem yapıyor. Ne bir ikaz, ne bir kart! Oosterwolde sanki hakemin koruma kalkanı içindeydi. Ali Şansalan sahada yaptıklarını bu görsellikle herkes görüyor, kimse yutmuyor. Zaten Fenerbahçe'nin senin desteğine hiç mi hiç ihtiyacı yok. Geçmişte yapılan eleştirileri tasdik edercesine verdiğin kararları görünce hakemliğimizin iflas gecesi oldu.
"ELEŞTİRİLERE 'SUS' İŞARETİ YAPTI"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Peş peşe gelen üç gol, "Takıma santrfor almadılar" eleştirisi bölümüne "sus" işareti de yaptı. Üç günlük maç serilerine bir haftalığına ara verip, biraz nefes alma; tatil yapma fırsatı da bulacaklar. Oyunun temposunun düşüklüğü Kadıköy'deki üstelik Kante'li bir maç için yeterli değil elbette. İşin soyunma odası bölümünde, "üç puanla bitirelim, sağ salim Trabzon'a hazırlanalım" aklı da vardır. Kazanmaları gerekiyordu, kazandılar. Cherif ortama adım attı, merkezde açtığı alan, son 10 dakikada etkili şutları getirdi. Keyif veren tempo gelecektir.