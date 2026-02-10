Habertürk
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!

        Sakarya'da, sahilde cansız bedeni bulunan 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'nün, İstanbul Sarıyer'de bir balıkçı teknesi aldığı ve Ordu'ya geri dönmek için yola çıktığı belirlendi. Ünlü'nün, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı ve teknenin su aldığını buradaki balıkçılara söylediği ortaya çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:06 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:06
        Sakarya'nın Karacasu ilçesi Yeni Mahalle Liman mevkiinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ile dalgıç ekipleri sevk edildi.

        ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

        AA'daki habere göre sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

        CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi ve Karasu Destek Tim Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, cesedin Mustafa Ünlü'ye (63) ait olduğu tespit edildi.

        İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKMIŞ

        Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Ünlü'nün balıkçı teknesiyle İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı belirlendi.

        TEKNENİN SU ALDIĞINI SÖYLEDİ

        Ünlü'nün burada diğer balıkçılara teknesinin su aldığı ve aküsünde sorun yaşadığını söylediği bilgisine ulaşan ekipler, balıkçı limanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        TEKNE BATTI KAPTAN BOĞULDU

        Çalışmalar sonucu Ünlü’nün, dün Kefken Balıkçı Limanı'ndan açıldığı teknesinin Karasu açıklarında su alarak battığı ve boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.

        DENİZE AÇILMA GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

        Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarına Ünlü'nün iskeleden tekneyle denize açılmadan önceki görüntüleri yansıdı.

        Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Kahire seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Mısır hava yolu şirketi Egyptair'e ait uçak, pilotun duman ikazı alması üzerine acil durum bildirerek geri dönüp acil iniş yaptı. (DHA)

        #ordu
        #Son dakika haberler
