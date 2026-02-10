Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
Sakarya'da, sahilde cansız bedeni bulunan 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'nün, İstanbul Sarıyer'de bir balıkçı teknesi aldığı ve Ordu'ya geri dönmek için yola çıktığı belirlendi. Ünlü'nün, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı ve teknenin su aldığını buradaki balıkçılara söylediği ortaya çıktı
Sakarya'nın Karacasu ilçesi Yeni Mahalle Liman mevkiinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ile dalgıç ekipleri sevk edildi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
AA'daki habere göre sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi ve Karasu Destek Tim Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, cesedin Mustafa Ünlü'ye (63) ait olduğu tespit edildi.
İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKMIŞ
Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Ünlü'nün balıkçı teknesiyle İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı belirlendi.
TEKNENİN SU ALDIĞINI SÖYLEDİ
Ünlü'nün burada diğer balıkçılara teknesinin su aldığı ve aküsünde sorun yaşadığını söylediği bilgisine ulaşan ekipler, balıkçı limanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
TEKNE BATTI KAPTAN BOĞULDU
Çalışmalar sonucu Ünlü’nün, dün Kefken Balıkçı Limanı'ndan açıldığı teknesinin Karasu açıklarında su alarak battığı ve boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.
DENİZE AÇILMA GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarına Ünlü'nün iskeleden tekneyle denize açılmadan önceki görüntüleri yansıdı.