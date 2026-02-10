Canlı
        SON DAKİKA TAM DEHŞET! İnternetten öğrenip yaptılar! Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar! | Son dakika haberleri

        İnternetten öğrenip yaptılar! Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!

        İstanbul'da dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. Gaziosmanpaşa'da hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı bomba koyarak patlatan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ise zaman ayarlı bombayı internetten öğrenip yaptığı belirlendi

        Giriş: 10.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:28
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Gaziosmanpaşa'da hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı saatli bomba koyarak patlatan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin bombayı internet üzerinden seyrettikleri videoları izleyerek hazırladıkları öğrenilirken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

        Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Destegül sokak ile Yeni Sokak'ın kesişiminde 27 Ocak'ta büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        ANNE VE ÇOCUĞU YARALANMAKTAN ŞANS ESERİ KURTULDU

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede patlamanın el yapımı zaman ayarlı bir bomba nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Polis patlama anının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir kişinin bombayı sokağın köşesine doğru bırakarak hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinde bilmeden bombanın olduğu sokağın köşesine doğru yürüyen bir anne ve çocuğunun birkaç metreyle yaralanmaktan kurtuldukları görüldü.

        400 SAAT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

        Polisin başlattığı çalışmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak takibe alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin bir süre sonra araç değiştirerek kaçmayı sürdürdükleri tespit edildi. Polis yaklaşık 400 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin 4 ayrı araç değiştirerek uzaklaşmaya çalıştıklarını belirledi.

        BİRİ 14 YAŞINDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerinde yapılan operasyonlarda şüpheliler H.Ö. (43), E.A. (41) ile yaşları küçük olan 14 yaşındaki S.Y.T. ve 17 yaşındaki A.B. gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin bomba yapmayı internet üzerinden izledikleri videolardan öğrendikleri tespit edildi. Şüpheliler arasında bulunan 14 yaşındaki S.Y.T.'nin daha önceden 11 suç kaydı olduğu bir dosyadan arandığı ortaya çıktı. 14 yaşındaki şüphelinin bir arkadaşı ile birlikte silahla çekilen resimleri bulundu.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyette işlemleri tamamlanan S.Y.T. ile A.B. Çocuk Şube Müdürlüğünden, H.Ö. ve E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

