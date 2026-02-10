Canlı
        Adana haberleri: Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu | SON DAKİKA HABERİ

        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!

        Adana'da, kız kardeşi hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodu yapıldığını öne sürüp, eski iş yerini basan 26 yaşındaki Ümran Alan, tartıştığı 4 kişiyi tabanca ile vurdu. İş yerinin çatısında polise direnip gözaltına alınan Alan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:56 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:38
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Adana'da olay, 7 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

        İŞ YERİNE BASKIN YAPTI

        Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran Alan (26), iddiaya göre dedikodular devam edince yanına aldığı tabancayla eski iş yerine gitti.

        4 KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI

        DHA'daki habere göre kız kardeşi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdüğü eski iş arkadaşları ile tartışan Alan, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

        ÇATIDA POLİSE DİRENDİ

        Olay yerine gelen polisi fark eden Ümran Alan, teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Alan ekiplere direnince, olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Timlerin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Ümran Alan'ın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca da çıktı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Kız kardeşim hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodular yaydıkları gerekçesiyle eski çalıştığım iş yerine gittim. Oradakiler konuşmaya devam edince sinirlendim, yanımda getirdiğim silahla önüme gelene ateş ettim" dediği belirtildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ümran Alan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

