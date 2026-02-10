Habertürk
        Özgür Tüzer: Ahmet Kaya'yı canlandırdığım için pişmanım

        'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün başrol oyuncusu Özgür Tüzer, iki yıllık sessizliğini bozdu. Ahmet Kaya'yı canlandırdığı için pişman olduğunu açıklayan Tüzer, ailenin hukuk mücadelesine hak verdi

        Giriş: 10.02.2026 - 10:09 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:27
        "Pişmanım"
        2000'de 43 yaşındayken hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi, vizyon sürecinde yaşanan hukuki krizler ve tartışmalarla hafızalara kazınmıştı. 5 Nisan 2024’te izleyiciyle buluşan ve yaklaşık 30 bin kişi tarafından izlenen yapım, ailenin itirazları sonucunda beyazperdeden kaldırılmıştı. Filmin gösterimden çıkarılması konusunda büyük bir tartışma yaşanmıştı.

        'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ü; Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata yönetti.
        Ahmet Kaya’nın ailesi, kendilerinden izin alınmadan çekilen ve vizyona sokulan film için suç duyurusunda bulunmuş; bu girişimin ardından mahkeme kararıyla filmin gösterimi durdurulmuştu. Yaşanan bu gerilimin ardından, filmde Ahmet Kaya’yı canlandıran başrol oyuncusu şarkıcı Özgür Tüzer özeleştiride bulundu.

        Ahmet Kaya, Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
        Özgür Tüzer, filmin gösterime girmesinden iki yıl sonra yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirdi: Biz bu filme büyük bir heyecanla başladık. Ahmet Kaya şarkılarıyla büyümüş biri olarak onun hayatını oynamak benim için paha biçilemez bir onurdu. Ancak zaman geçtikçe olayları daha iyi analiz edebiliyorum."

        Özgür Tüzel
        Ailenin tepkisini haklı bulduğunu belirten Özgür Tüzer, sözlerini şöyle sürdürdü: Ailesi haklıydı, ben de bunu zamanla idrak ettim. Rol aldığım için pişmanım ve artık her konuda onların yanındayım.

