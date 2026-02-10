Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Baraj yakınında korkutan görüntü! | Son dakika haberleri

        Baraj yakınında korkutan görüntü!

        İstanbul Pendik'te Ömerli Barajı yakınında kırmızı renkli ve köpüklü bir şekilde akan dere tedirginliğe yol açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:01 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:07
        
        Pendik'te Ömerli Barajı'na akan derenin kırmızı renkli ve köpüklü olması çevrede yaşayanları endişelendirdi.

        DHA'nın haberine göre suyun, baraj çevresinde bulunan hayvan kesim tesisleri nedeniyle kırmızı renkte aktığı iddia edilirken, doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum" dedi.

        İstanbul'da bir haftadır etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı artarken, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'na karışan kırmızı renkli su görenleri tedirgin etti.

        Baraja dökülen derenin yaklaşık 200 metre gerisinde suya karışan kırmızı renkli suyun, çevrede bulunan çiftlikler ve hayvan kesim noktalarından geldiği öne sürüldü. Köpüklenmenin de görüldüğü suyu fark edenlerin durumu yetkililere bildirdiği, ancak tesislere yapılan uyarılara rağmen suyun akmaya devam ettiği öğrenildi.

        "BARAJA AKTIĞINI GÖRDÜM"

        Doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Hafta sonları fırsat buldukça doğa gezisine çıkıyorum. Tesadüfen gezinti yaptığım sırada bu manzarayla karşılaştım. Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Yetkililere durumu bildirdim. Çevredekiler uyarılmış ancak hala pis su akmaya devam ediyor. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililere ilettim. Onlar da uyarıda bulunmuş ancak pis su akmaya devam ediyor. Acil bir müdahale gerekiyor" dedi.

        Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

