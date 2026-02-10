Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Bu bölgeler dikkat - 10 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Antalya, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batıda 3 ila 5 derece düşmesi tahmin ediliyor.

        Giriş: 10.02.2026 - 07:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 07:21
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

