Türkiye'nin mücadelesi dünyaya örnek oldu

Türkiye, son yıllarda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan kültürel mirasını geri kazanma konusunda küresel bir ekol haline geldi.

Türkiye'nin; hukuki kararlılığı, bilimsel kanıtları ve proaktif diplomasisiyle yürütülen süreç, dünya çapındaki dev müzelerin ve koleksiyonerlerin 'Dokunulmazlık' zırhını delerek uluslararası hukukta yeni bir standart belirledi.

ABD'de ele geçirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eser, geçtimiz aylarda Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergiye sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu konuda şunları söyledi: Son 5 yıldır ikili protokoller yapıyoruz. Bu protokoller sonucunda yıllarca sürecek hukuk mücadelesini aylar içinde sonuçlandırmayı sağlıyoruz.

DEDEKTİF TİTİZLİĞİYLE TAKİP EDİLİYOR

Bu başarının mutfağında, Kültür ve Turizm Bakanlığı bulunuyor. Bakanlık bünyesinde 2020'de kurulan, başkanlığını; Arkeolog Zeynep Boz'un yaptığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, bir dedektif gibi çalışıyor.

İtalya’dan Roma dönemi mezar steli, Türkiye’ye iade edildi. M.S 2'nci yüzyılın ortalarına tarihlenen stelin yapılan araştırmalar sonucu Zeugma kökenli olduğu ortaya çıkarıldı. Eser Türkiye’ye getirildikten sonra Zeugma Müzesi’nde sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı uzmanlar; dünya çapındaki müzayede evlerinin satış kataloglarını ve müze envanterlerini anlık olarak takip ediyor. Şüpheli bir eser tespit edildiğinde, bilimsel verilerle desteklenen hukuki süreç, vakit kaybetmeksizin başlatılıyor.

ABD’den iadesi sağlanan bronz kılıcın, MÖ 2000’in sonuna tarihlendiği tespit edildi. 60 cm uzunluğunda ve 7,5 cm genişliğindeki kılıç, Türkiye’ye getirildikten sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alındı.

Zeynep Boz, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda tarihi eser iadesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SEMBOL HALİNE GELDİ 2017 sonrasında yükselen ivme, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kurulmasıyla daha da arttı. Yapılan çalışmalar neticesinde sağlanan iadeler, tarihi eserlerimizin doğdukları topraklara dönmesiyle birlikte küresel bir etik zafer niteliği taşıyor. ABD'nin iade ettiği Yorgun Herakles heykelinin üst yarısının, Antalya Müzesi'ndeki alt yarısıyla birleştirilmesi, etik zaferin küresel çaptaki bir sembolü oldu. Yorgun Herakles Heykeli Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden getirilen Zeugma Mozaikleri'nin eksik parçaları da Türkiye'nin haklı davasındaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Zeugma Mozaikleri Türk arkeologlar; kaçak kazı izlerinden, mineral yapısına kadar en küçük detayları inceleyerek, eserlerin Anadolu kökenli olduğunu tartışmaya kapalı bir biçimde ispatlıyor. Bu bilimsel dosya stratejisi, karşı tarafa itiraz alanı bırakmayan bir hukuki zemin oluşturuyor. "SATIN ALINAN ESER MEŞRUDUR" DÖNEMİ KAPANDI Türkiye'nin tavizsiz tutumu, Batılı büyük müzelerin yıllardır sığındığı 'Satın alınan eser meşrudur' anlayışını temelinden sarstı. Bugün dünyanın en prestijli müze küratörleri bile koleksiyonlarına yeni bir parça eklemeden önce şu soruyu sormak zorunda kalıyor; "Bu eser Türkiye'den mi kaçırıldı?"

Yurda döndürülen eserlerden biri olan Mustafa Dede'ye ait Kur'an-ı Kerim oldu. 2017'de İngiltere'de satışa çıkarılan Kur'an-ı Kerim, yasa dışı yollarla ülkeden kaçırıldığı tespit edilerek Türkiye'ye geri getirildi. Sultan II. Abdülhamit’in koleksiyonunda yer alan bu eser, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunuyor. Türkiye’nin UNESCO nezdindeki girişimleri de eser iadelerinin bir 'Bağış' veya 'Lütuf' değil; hukuki bir zorunluluk ve asli bir kültürel hak olduğunu tüm dünyanın hafızasına kazımaya devam ediyor. 2025'te ABD'den iadesi sağlanan eserlerden biri de zırhlı imparator heykeli oldu. TÜRKİYE MODELİ UYGULADILAR Nijerya'nın 'Benin Bronzları', Yunanistan'ın ise 'Elgin Mermerleri' için yürüttüğü diplomatik çabalarda Türkiye modeli uygulandı. 119 parçalık Benin Bronzları, geçtiğimiz aylarda Hollanda'dan Nijerya'ya iade edildi. Londra'daki British Museum'da sergilenen Elgin Mermerleri'nin iadesi için görüşmeler sürerken, Yunanistan, Türkiye'ye iade edilen tarihi eserleri örnek gösteriyor. ♦ Benin Bronzları... Günümüzde Nijerya'nın Edo Eyaleti'nde bulunan Benin Krallığı'nın kraliyet sarayını süsleyen metal levha ve heykelden oluşan grup. Benin Bronzları ♦ Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri)... Atina Akropolü'nün bir parçası olan, günümüzde Londra'da British Museum'da sergilenen Antik Yunan mermer heykelleri, yazıtları ve mimari unsurların tümü. Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) Türkiye'nin, doğru ve etkin diplomasi adımları sonucu Avrupa’nın en uç noktalarından ABD’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan, Anadolu’ya adeta eser iadesi yağmaya devam ediyor. Güncel veriler, Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığını ve bu alanda küresel bir lider haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.