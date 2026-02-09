Habertürk
        İngiltere Başbakanı Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!

        İngiltere Başbakanı Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!

        Dünyanın konuştuğu Epstein belgelerinin ardından İngiltere'den de bir istifa haberi geldi. İngiltere Başbakanı Starmer'in en yakın danışmanlarından McSweeney, Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson'ın bu göreve atanmasında rolü olduğu gerekçesiyle istifa etti

        Giriş: 09.02.2026 - 08:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 08:10
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atamasının ardından başlayan kriz devam ediyor.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, en yakın danışmanı Morgan McSweeney istifa etti. Skandal nedeniyle günlerdir artan baskının ardından görevinden ayrılan genel sekreter, pazar günü yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein'le süren ilişkisine rağmen Mandelson'un Washington'a gönderilmesini tavsiye etmesinin "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini söyledi. McSweeney, bu kararın yalnızca İşçi Partisi’ne değil, siyasetin kendisine duyulan güveni de zedelediğini kabul etti.

        Starmer'in müttefikleri, İşçi Partisi'nin yakın tarihindeki en güçlü ve en tartışmalı danışmanlardan biri olan McSweeney'nin ayrılışının, milletvekilleri arasında biriken öfkeyi yatıştırabileceğini ve olası liderlik meydan okumalarını şimdilik engelleyebileceğini umuyor.

        Ancak Starmer'in iktidara yükselişinin mimarı olarak görülen ismin kaybı, başbakan için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Gözler yeniden, Mandelson’un atanması yönündeki nihai kararı veren Starmer'e çevrildi.

        Üst düzey İşçi Partisi kaynakları, McSweeney'nin ayrılışının, başbakanı önümüzdeki dönemde karşı karşıya olduğu ciddi politika ve seçim sınavları öncesinde "tehlikeli biçimde savunmasız" bıraktığını söyledi. Bunlar arasında, bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacak Gorton ve Denton ara seçimleri de var; bu seçimlerin Starmer'in siyasi kaderini belirleyebileceği ifade ediliyor.

        Guardian'a konuşan Başbakanlık ofisine yakın bir kaynak durumu şöyle özetledi:

        "Keir, Mandelson meselesinde ve daha pek çok konuda kendisini koruyan bir kalkanı kaybetti. Öfkenin yöneldiği bir sonraki adresin neresi olacağını sanıyor?”

        Üst düzey hükümet yetkililerine göre, Mandelson'un Washington'daki görevi sırasında No 10 yetkilileri ve bakanlarla yaptığı özel WhatsApp yazışmaları ve e-postalar da dahil olmak üzere yüz binlerce belgenin yayımlanmasıyla Starmer üzerindeki baskı daha da artacak.

        Konuya yakın bir kaynak, bu belgelerin Kabine Ofisi’nin etik ve uygunluk biriminin, Epstein'le kamuoyunca bilinen bağları nedeniyle Mandelson'un atanmasının ciddi bir itibar riski taşıdığı yönünde uyarılarda bulunduğunu ortaya koyacağını söylüyor.

        McSweeney'nin kaybının, Starmer için özellikle yıpratıcı olduğu ifade ediliyor; çünkü başbakan bugüne kadar birçok kararında ona güvenmişti.

        İşçi Partisi içindeki bazı üst düzey isimler ise Starmer'i, Mandelson'un atanmasının bedelini McSweeney'ye ödetmekle suçluyor. McSweeney'ye yakın isimler ise bunun haksızlık olduğunu savunuyor:

        "O sadece görüşünü bildirdi. Kararı veren Keir’di."

        Öte yandan McSweeney, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından hükümetten ayrılmaya karar verdim. Peter Mandelson'un atanması yanlıştı. Bu karar partimize, ülkemize ve siyasete duyulan güvene zarar verdi. Başbakana bu atamayı tavsiye eden bendim ve bu tavsiyenin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Kamusal hayatta sorumluluk, en çok gerektiği anda alınmalıdır; en uygun olduğu anda değil. Bu koşullarda tek onurlu yol kenara çekilmektir."

