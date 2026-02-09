Habertürk
        Son dakika haberi: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 9 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güneyi, kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ile Hatay çevreleri sağanak yağmurlu; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Giriş: 09.02.2026 - 07:22 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:22
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 11°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 10°

        İzmir

        Bulutlu 17°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 14°

        Gaziantep

        Güneşli 16°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Kazada ölen sürücü, 2 gün sonra nişanlanacakmış

        DİYARBAKIR'da rögar kapağına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Arslan'ın pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.
