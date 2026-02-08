Habertürk
        Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!

        Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından Adam Silver tarafından All-Star kadrosuna dahil edildi! Alperen, üst üste ikinci kez All-Star seçilmeyi başardı ve tarihe geçti

        Giriş: 08.02.2026 - 20:09 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:30
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        15 Şubat 2026 günü Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da düzenlenecek NBA All-Star'da Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak olması nedeniyle milli basketbolcumuz Alperen Şengün kadroya dahil edildi.

        Alperen, NBA komisyoneri Adam Silver tarafından yapılan seçimle kadroya dahil oldu.

        23 yaşındaki basketbolcu All-Star ilk 5 kadrolarına ve yedek kadrolarına seçilmemişti.

        ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ALL-STAR'DA!

        Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star seçilmeyi başardı.

        Alperen, 2 kez All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

        Alpi bu sezon çıktığı 41 maçta 21.4 sayı, 9.1 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları tutturmuştu.

        YENİ FORMAT

        Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

        Lig usulü turnuvada, A Takımı 1. Maçta B Takımıyla karşılaşacak. 1. Maçı kazanan takım 2. Maçta C Takımıyla, 1. Maçı kaybeden takım ise 3. Maçta C Takımıyla karşılaşacak.

        3. Maçtan sonra, galibiyet-mağlubiyet oranına göre ilk iki takım şampiyonluk maçında (4. Maç) karşı karşıya gelecek. Eğer 3. Maçtan sonra üç takımın da 1-1'lik bir galibiyet-mağlubiyet oranı varsa, eşitlik durumunda her takımın kendi grubundaki iki maçındaki sayı farkı belirleyici olacak.

        Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek. Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

        Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

        NBA All-Star'da program ise şu şekilde gerçekleştirilecek:

        13 Şubat - All-Star ünlüler maçı, Yükselen Yıldızlar maçı, HBCU Clasic Turnuvası

        14 Şubat - Smaç yarışması, Üç Sayı yarışması, NBA All-Star yetenek yarışması

        15 Şubat - 75. NBA All-Star Maçı

