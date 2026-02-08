Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!

15 Şubat 2026 günü Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da düzenlenecek NBA All-Star'da Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak olması nedeniyle milli basketbolcumuz Alperen Şengün kadroya dahil edildi.

Alperen, NBA komisyoneri Adam Silver tarafından yapılan seçimle kadroya dahil oldu.

23 yaşındaki basketbolcu All-Star ilk 5 kadrolarına ve yedek kadrolarına seçilmemişti.

YENİ FORMAT

Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Lig usulü turnuvada, A Takımı 1. Maçta B Takımıyla karşılaşacak. 1. Maçı kazanan takım 2. Maçta C Takımıyla, 1. Maçı kaybeden takım ise 3. Maçta C Takımıyla karşılaşacak.

3. Maçtan sonra, galibiyet-mağlubiyet oranına göre ilk iki takım şampiyonluk maçında (4. Maç) karşı karşıya gelecek. Eğer 3. Maçtan sonra üç takımın da 1-1'lik bir galibiyet-mağlubiyet oranı varsa, eşitlik durumunda her takımın kendi grubundaki iki maçındaki sayı farkı belirleyici olacak.

Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek. Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.