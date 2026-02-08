Acı tesadüf! Rögar kapağına çarpan otomobil alev aldı... Nişanına 2 gün kala hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bir trafik kazası meydana geldi. Rögar kapağına çarparak takla atan ve alev alan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arslan'ın evinden markete gitmek için çıktığı ve pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
Diyarbakır'da rögar kapağına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Arslan'ın pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.
RÖGAR KAPAĞINA ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Hamza Arslan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ve yoldan yüksek olan rögar kapağına çarptı.
OTOMOBİL ALEV ALDI
Metrelerce sürüklenen otomobil, taklalar atarak ters dönüp alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yangın söndürülürken, otomobilde bulunan sürücü Hamza Arslan ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hamza Arslan, dün hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
PAZARTESİ NİŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Diğer yandan Hamza Arslan'ın, evinden markete gitmek için çıktığı ve pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.