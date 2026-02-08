İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından cinayetin işlendiği müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

İKİ TARAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

AA'daki habere göre olay; İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde Can Muhammed Gökdemir ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B, Gökdemir'e tabancayla ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis, olaydan sonra kaçan C.B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

OLAYIN YAŞANDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.