        Son dakika: İzmir'de tartışma kanlı bitti, 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti... Olayın yaşandığı evde yangın çıktı!

        İzmir'de tartışma kanlı bitti, 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti... Olayın yaşandığı evde yangın çıktı!

        İzmir'de tartıştığı 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir'i tabancayla vurarak öldüren 21 yaşındaki C.B. gözaltına alındı. Olayın yaşandığı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soruşturma başlatıldı

        Giriş: 08.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:19
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından cinayetin işlendiği müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

        İKİ TARAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        AA'daki habere göre olay; İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde Can Muhammed Gökdemir ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B, Gökdemir'e tabancayla ateş etti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

        Polis, olaydan sonra kaçan C.B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

        OLAYIN YAŞANDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

        Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Tarlaları su altında kalan çiftçiler, açtıkları kuyular ve düdenlerle suyu yer altına aktarıyor

        İzmir'de şiddetli yağışlar sonrası tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerin açtıkları kuyular ve kendiliğinden oluşan düdenler sayesinde boşa akan sular yer altına iletilerek yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması sağlanıyor. (AA)

