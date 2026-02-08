Habertürk
        Bakanlıktan 'gizli zam' denetimi: Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlıktan ‘gizli zam' denetimi: Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza

        Ticaret Bakanlığı, zorunlu bahşiş ve kuver ücretlerinin kaldırılmasına rağmen bu bedelleri menü ücretlerine dahil ederek fiyatları haksız şekilde artırdığı iddia edilen bir işletmeyi denetledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.02.2026 - 11:29 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:29
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 5 Şubat'ta sosyal medya mecralarında yer alan "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlıklı paylaşıma değinildi.

        Bu kapsamda masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğu aktarılan açıklamada, "servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin lira artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 liraya hizmet verilirken, şu an, çalışanları mağdur etmemek adına, fiyatların 16 bin 500 lira olarak güncellendiği, aradaki farkın çalışanlara ödendiği" yanıtının alındığını ifade edildi.

        REKLAM

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk ve şu an tek 2 Michelin yıldızlı restoranı olan TURK Fatih Tutak'ta zorunlu bahşiş ve kuveri kaldırmasının ardından tadım menüsüne 1.500 TL zam yapıldığı ve menünün 16.500 TL'ye yükseldiği haberi sosyal medyada gündem olmuştu.

        "Kanun'u baypas etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek"

        Servis ücretini fiyatlara eklemek suretiyle "haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren" işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmasına rağmen, "anılan ücretin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığının aşikar olduğu" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır."

        Açıklamada, ayrıca alkollü içecek menüsünde "TL" ibaresi ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık tespit edildiği ve Bakanlıkça idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver ve benzeri herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanun'un amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

