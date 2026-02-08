Bakanlıktan ‘gizli zam' denetimi: Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 5 Şubat'ta sosyal medya mecralarında yer alan "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlıklı paylaşıma değinildi.

Bu kapsamda masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğu aktarılan açıklamada, "servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin lira artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 liraya hizmet verilirken, şu an, çalışanları mağdur etmemek adına, fiyatların 16 bin 500 lira olarak güncellendiği, aradaki farkın çalışanlara ödendiği" yanıtının alındığını ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk ve şu an tek 2 Michelin yıldızlı restoranı olan TURK Fatih Tutak'ta zorunlu bahşiş ve kuveri kaldırmasının ardından tadım menüsüne 1.500 TL zam yapıldığı ve menünün 16.500 TL'ye yükseldiği haberi sosyal medyada gündem olmuştu.

"Kanun'u baypas etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek"

Servis ücretini fiyatlara eklemek suretiyle "haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren" işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmasına rağmen, "anılan ücretin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığının aşikar olduğu" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: