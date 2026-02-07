Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

Ticaret Sicili Gazetesi’nde 5 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan ilana göre şirket, “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” unvanıyla İstanbul’da kuruldu.

Şirketin merkezi Şişli olarak kayıtlara geçerken, Reddit’in Türkiye’deki faaliyetlerini artık doğrudan yerel bir yapı üzerinden yürüteceği netleşmiş oldu.

Kurulan şirketin sermayesinin 50 bin TL olduğu ve bu tutarın tamamının nakden taahhüt edildi. Resmi kayıtlara göre Reddit’in Türkiye’deki şirketi internet reklamcılığı, dijital pazarlama, yazılım ve uygulama geliştirme, online platform işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösterecek.