        Haberler Ekonomi Teknoloji Reddit, Türkiye'de şirket kurdu - Teknoloji Haberleri

        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye'de 50 bin lira sermayeyle şirket kurdu. Böylece Türkiye'deki faaliyetlerini artık doğrudan yerel bir yapı üzerinden yürüteceği netleşmiş oldu

        Giriş: 07.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:12
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Ticaret Sicili Gazetesi’nde 5 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan ilana göre şirket, “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” unvanıyla İstanbul’da kuruldu.

        Şirketin merkezi Şişli olarak kayıtlara geçerken, Reddit’in Türkiye’deki faaliyetlerini artık doğrudan yerel bir yapı üzerinden yürüteceği netleşmiş oldu.

        Kurulan şirketin sermayesinin 50 bin TL olduğu ve bu tutarın tamamının nakden taahhüt edildi. Resmi kayıtlara göre Reddit’in Türkiye’deki şirketi internet reklamcılığı, dijital pazarlama, yazılım ve uygulama geliştirme, online platform işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösterecek.

