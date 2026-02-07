Habertürk
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi | Dış Haberler

        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Söz konusu karara göre, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat yapan ülkelere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak.

        Habertürk / AA
        Giriş: 07.02.2026 - 01:41 Güncelleme: 07.02.2026 - 02:01
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

        İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat yapan ülkelere yönelik yüzde 25 vergi uygulanması kararı Beyaz Saray tarafından duyuruldu.

        Açıklamada ayrıca, İran hükümetinin eylem ve politikalarının; ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğu ifade edildi.

        İRAN-ABD MÜZAKERELERİ UMMAN'DA GERÇEKLEŞTİ

        ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı müzakerelerde bulundu.

        Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin "iyi bir başlangıç" ​​olduğunu söyledi.

        Erakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

        Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bakış açılarımız birbirimize iletildi, bu çok önemliydi. Endişelerimiz, çıkarlarımız ve İran halkının hakları iletildi. Çok iyi bir atmosferde gerçekleşti ve karşı tarafın görüşleri de dinlendi." dedi.

        Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Erakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

        İranlı bakan, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve daha sonra ABD tarafından saldırıya uğradıklarına işaret ederek, "Öncelikle bu güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz." diye konuştu.

        Erakçi, "Bence iyi bir başlangıçtı ve iyi bir şekilde devam edebilir ancak bu karşı tarafa ve elbette Tahran'da alınacak kararlara bağlı." dedi.

