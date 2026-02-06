Habertürk
        Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı: 8 yaralı; kaza anı kamerada

        Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı: 8 yaralı; kaza anı kamerada

        Bursa'nın İnegöl'ünde babasından habersiz aldığı otomobille 7 arkadaşını gezdiren 14 yaşındaki Ali B., direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki 3 araca çarptı. Takla atan araçtaki 8 çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:40 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:40
        3 araca çarpıp takla attı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasından habersiz aldığı otomobille arkadaşlarını gezdiren Ali B. (14), aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarptı.

        Otomobilin takla attığı kazada araçtaki 8 çocuk yaralandı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar yolu Caddesi’nde meydana geldi. Babasından habersiz aldığı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi.

        Arkadaşlarıyla bir süre gezen Ali B., Karalar Yolu Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 otomobile çarpıp, takla attı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B.(14), İsmail Ş.(16), Efe D.(15), Bilal A.(15), Enes T.(16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından korkup, yaralı halde bölgeden uzaklaşan Muhammed T. (16) ise kaza yerinin 13 kilometre uzağında rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        #İnegöl kaza
        #haberler
