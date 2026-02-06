İzmir'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 2 kişi kurtulurken, 2 kişi öldü.

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

DHA'nın haberine göre; Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

4 kişinin bulunduğu otomobilde 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken; 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise kaybolmuştu. Kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.