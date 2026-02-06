Habertürk
        Son dakika: İzmir'de otomobil dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı... 2 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmir'de otomobil dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı... 2 kişi hayatını kaybetti

        İzmir'de bir otomobil, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 2 kişi kurtulurken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:05 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:29
        İzmir'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 2 kişi kurtulurken, 2 kişi öldü.

        OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

        DHA'nın haberine göre; Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

        1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

        Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.

        2 KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

        4 kişinin bulunduğu otomobilde 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken; 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise kaybolmuştu. Kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
