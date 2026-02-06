Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 17:06 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:11
        Beşiktaş, transferde anlaşmaya vardığı Devis Vasquez'in bu akşam 19.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

        Vasquez'in transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı.

        KARİYERİ

        Vasquez, İtalya'da üç sezon Milan, Empoli ve şimdi de Roma forması giydi. Toskana ekibiyle Serie A'da ilk kez forma giydi ve 2024/25 sezonunda 32 maça çıktı, altı maçta kalesini gole kapattı.

