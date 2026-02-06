Habertürk
        Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı

        Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı

        Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Kanada Başbakanı Carney, "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı, dünyanın çok önemli ve bazen zorlu bir bölgesinde hayati ortak" ifadelerini kullandı

        Giriş: 06.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:28
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi NATO'nun "hayati bir ortak" olarak nitelendirerek, iki ülke arasında ticari işbirliğinin derinleştirilmesi için "muazzam" fırsatlar bulunduğunu belirtti.

        Carney, Ontario eyaletinin Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Carney, "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı, dünyanın çok önemli ve bazen zorlu bir bölgesinde hayati ortak." dedi.

        Carney, "Türkiye ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için bir dizi fırsatımız var. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu görüşmeleri başlattım. Savunma ve nükleer işbirliği gibi konuları da içerebilecek bu görüşmeleri sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu fırsatları "muazzam" olarak nitelendiren Carney, savunma ve nükleer alanları dahil iki ülke arasındaki işbirliğinin "oldukça geniş bir alana yayıldığına" dikkati çekti.

        Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine de işaret eden Carney, "Türkiye'nin ileri imalat dahil olmak üzere küresel imalat sektöründe liderlerden biri ve şüphesiz işbirliği yapabileceğimiz alanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

        Carney, ayrıca, sıfır emisyonlu araç kullanımını artırmak amacıyla 2,3 milyar dolarlık yeni satın alma ve kiralama teşviklerini içeren ulusal otomotiv planını duyurdu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2025’te Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) BM Genel Kurulu başta olmak üzere birçok toplantıya katılmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmüştü.

        İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğunu söylemişti.

