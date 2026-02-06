Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi NATO'nun "hayati bir ortak" olarak nitelendirerek, iki ülke arasında ticari işbirliğinin derinleştirilmesi için "muazzam" fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Carney, Ontario eyaletinin Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Carney, "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı, dünyanın çok önemli ve bazen zorlu bir bölgesinde hayati ortak." dedi.

Carney, "Türkiye ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için bir dizi fırsatımız var. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu görüşmeleri başlattım. Savunma ve nükleer işbirliği gibi konuları da içerebilecek bu görüşmeleri sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Söz konusu fırsatları "muazzam" olarak nitelendiren Carney, savunma ve nükleer alanları dahil iki ülke arasındaki işbirliğinin "oldukça geniş bir alana yayıldığına" dikkati çekti.

Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine de işaret eden Carney, "Türkiye'nin ileri imalat dahil olmak üzere küresel imalat sektöründe liderlerden biri ve şüphesiz işbirliği yapabileceğimiz alanlar var." değerlendirmesinde bulundu.