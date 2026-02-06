Habertürk
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada! | Son dakika haberler! | Son dakika haberleri

        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!

        Kocaelispor-Beşiktaş maçında dün meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz'ın tribünden düştüğü anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:31
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor - Beşiktaş maçında hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz’ın (21) tribünden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor, dün kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz’ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti.

        Stadyumda hazır bulunan sağlık personeli, kalbi duran Kaçmaz’a kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalıştırılan Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Harda Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftar düştükten sonra güvenlik görevlilerinin hızla yardıma koştuğu anlar da yer aldı. Ayrıca Kaçmaz'a kalp masajı yapıldığı anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

        GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harda Kaçmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kocaelispor taraftarı 21 yaşındaki Kaçmaz'ın cenazesi, Gültepe Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'ne getirildi. Baba Fehmi Kaçmaz, oğlunun Kocaelispor bayrağı serili tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Genç taraftarın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci, Kocaelispor oyuncuları Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan, Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler ve Kocaelisporlu taraftarlar katıldı.

