Kayakla atlama dalında benzersiz bir doping vakası ortaya çıktı: Penise asit enjekte ederek avantaj sağlama

26 yıllık tarihi boyunca, Dünya Anti-Doping Ajansı sporcuların yasadışı maddeler kullanmasıyla ilgili binlerce soru ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu hafta, kayakla atlama sporcularının daha uzağa uçmak için penislerine hyaluronik asit enjekte edip etmedikleri sorusu ilk kez gündeme geldi.

Kulağa çılgınca gelse de, Alman gazetesi Bild tarafından ilk kez haberleştirildikten sonra, "Penisgate" olarak adlandırılan bu konuyla ilgili daha geniş çaplı endişeler var.

Geçen yıl, Norveç'in iki Olimpiyat madalyalı sporcusu Marius Lindvik ve Johann André Forfang, takımın 2025 Dünya Kayak Şampiyonası'nda kıyafetlerinin kasık bölgesindeki dikişleri gizlice ayarladığı ortaya çıktıktan sonra üç ay süreyle uzaklaştırma cezası aldı.

Norveç'in baş antrenörü Magnus Brevik, yardımcı antrenör Thomas Lobben ve personel üyesi Adrian Livelten de, atlayıcıların kıyafetlerini daha büyük hale getirerek kanat açıklığının artmasıyla iniş hızlarını düşüren bu plana karıştıkları için 18 ay süreyle men edildi.

Her 2 cm'lik artış sürtünmeyi yüzde 4 azaltıyor

Frontiers bilimsel dergisinde yayınlanan bir araştırma, kıyafet çevresinin her 2 cm'lik artışının sürtünmeyi %4 azalttığını ve kaldırma kuvvetini %5 artırdığını ortaya koydu. Çalışmada, kıyafetlerdeki 2 cm'lik bir değişikliğin atlama uzunluğunda 5,8 metreye eşdeğer olduğu belirtildi.