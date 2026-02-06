Kayakla atlama dalında benzersiz bir doping vakası ortaya çıktı: Penise asit enjekte ederek avantaj sağlama
Spor dünyası, eşi benzeri görülmemiş bir doping vakasını inceliyor: Penise hyaluronik asit enjekte ederek daha uzağa atlamak. Kayak sporcularında görülen bu doping vakası penisin kalınlaşmasına, giyilen kıyafetin hacminin artmasına, sürtünmenin yüzde 4 azalmasına ve atlayıcıya yaklaşık 5 metrelik bir avantaj kazandırmasına neden oluyor.
26 yıllık tarihi boyunca, Dünya Anti-Doping Ajansı sporcuların yasadışı maddeler kullanmasıyla ilgili binlerce soru ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu hafta, kayakla atlama sporcularının daha uzağa uçmak için penislerine hyaluronik asit enjekte edip etmedikleri sorusu ilk kez gündeme geldi.
Kulağa çılgınca gelse de, Alman gazetesi Bild tarafından ilk kez haberleştirildikten sonra, "Penisgate" olarak adlandırılan bu konuyla ilgili daha geniş çaplı endişeler var.
Geçen yıl, Norveç'in iki Olimpiyat madalyalı sporcusu Marius Lindvik ve Johann André Forfang, takımın 2025 Dünya Kayak Şampiyonası'nda kıyafetlerinin kasık bölgesindeki dikişleri gizlice ayarladığı ortaya çıktıktan sonra üç ay süreyle uzaklaştırma cezası aldı.
Norveç'in baş antrenörü Magnus Brevik, yardımcı antrenör Thomas Lobben ve personel üyesi Adrian Livelten de, atlayıcıların kıyafetlerini daha büyük hale getirerek kanat açıklığının artmasıyla iniş hızlarını düşüren bu plana karıştıkları için 18 ay süreyle men edildi.
Her 2 cm'lik artış sürtünmeyi yüzde 4 azaltıyor
Frontiers bilimsel dergisinde yayınlanan bir araştırma, kıyafet çevresinin her 2 cm'lik artışının sürtünmeyi %4 azalttığını ve kaldırma kuvvetini %5 artırdığını ortaya koydu. Çalışmada, kıyafetlerdeki 2 cm'lik bir değişikliğin atlama uzunluğunda 5,8 metreye eşdeğer olduğu belirtildi.
Ancak Bild gazetesi, atlayıcıların kıyafetleri ölçülürken sistemi aldatmak için başka yöntemlere başvurduğunu iddia etti. Bu ölçümler, 3D tarayıcıyla cinsel organlarının en alt noktasından alınan verilerle yapılıyor. Bunlar arasında, penislerine asit enjekte etmek veya iç çamaşırlarına kil koymak gibi yöntemler yer alıyor. Böylece ölçümler geçici olarak daha büyük çıkıyor ve yarışma sırasında giydikleri giysiler daha bol oluyor.
Gazete, doktor Kamran Karim'in şu sözlerini aktardı: "Parafin veya hyaluronik asit enjekte ederek penisin geçici olarak görsel olarak kalınlaşmasını sağlamak mümkün. Böyle bir enjeksiyon tıbbi olarak endike değildir ve riskler içerir."
Söylentilerle ilgili olarak WADA Genel Direktörü Olivier Niggli, "Kayakla atlama sporunun ayrıntılarını ve bu sporun nasıl geliştirilebileceğini bilmiyorum, ancak herhangi bir şey ortaya çıkarsa, bunun dopingle ilgili olup olmadığını inceleyeceğiz" dedi.