        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı! | Son dakika haberleri

        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!

        İstanbul Kağıthane'de bir motosikletli, trafikte yine 2 motosikletli 2 kişi tarafından darp edildi. Dehşet anlarında yumruk ve tekme atarak sürücüyü darp eden 2 kişi, gence hakaret ve küfür de ederek, "1 saattir senin peşinden geliyoruz oğlum" diye bağırdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:20
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Kağıthane'de motosikletiyle trafikte ilerleyen Mustafa S.’nin (21) önü, motosikletli 2 kişi tarafından kesildi. Motosikletten inip saldırdıktan sonra Mustafa S.'yi tekme ve yumruklarla darp etti.

        DHA'nın haberine göre Mustafa S.’nin 'Erkeksen karakola gel' diyerek şikayetçi olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı kask kamerasına yansıdı.

        Olay, 7 Ocak Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa S. ile yine motosiklette bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre daha ilerleyen motosikletli 2 kişi, kırmızı ışık yandığı sırada Mustafa S.’ye saldırdı. Saldırı anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

        "1 SAATTİR PEŞİNDEN GELİYORUZ"

        Yumruk ve tekme atarak Mustafa S.’yi darp eden 2 kişi sürücüye hakaret ve küfür ederek, "1 saattir senin peşinden geliyoruz oğlum" diye bağırdı.

        Kavganın ardından Mustafa S., "Erkeksen karakola gel" diyerek tepki gösterdiği saldırganlardan şikayetçi oldu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Mehmet Şirin O. (23) ve Yasin Sinan Ç. (21) emniyete görüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLANDILAR

        Mahkemeye çıkarılan Mehmet Şirin O. ve Yasin Sinan Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Diğer yandan saldırganların poliste, 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ten toplam 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        "Markete gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı...Anneden yürek yakan çağrı

        Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude Solak'ı arama çalışmaları sürerken, anne Selcan Solak'ın feryadı yürekleri dağladı. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen acılı anne, "Bir mesaj yeter, sadec...
