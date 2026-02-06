Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!

Kağıthane'de motosikletiyle trafikte ilerleyen Mustafa S.’nin (21) önü, motosikletli 2 kişi tarafından kesildi. Motosikletten inip saldırdıktan sonra Mustafa S.'yi tekme ve yumruklarla darp etti.

DHA'nın haberine göre Mustafa S.’nin 'Erkeksen karakola gel' diyerek şikayetçi olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ocak Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa S. ile yine motosiklette bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre daha ilerleyen motosikletli 2 kişi, kırmızı ışık yandığı sırada Mustafa S.’ye saldırdı. Saldırı anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

"1 SAATTİR PEŞİNDEN GELİYORUZ"

Yumruk ve tekme atarak Mustafa S.’yi darp eden 2 kişi sürücüye hakaret ve küfür ederek, "1 saattir senin peşinden geliyoruz oğlum" diye bağırdı.

Kavganın ardından Mustafa S., "Erkeksen karakola gel" diyerek tepki gösterdiği saldırganlardan şikayetçi oldu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Mehmet Şirin O. (23) ve Yasin Sinan Ç. (21) emniyete görüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.