Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti! - Diğer Haberleri

        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!

        Kocaelispor, Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.02.2026 - 23:15 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.

        Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Kocaelispor, Kaçmaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ulukaya Kanyonu'nda ikinci şelale oluştu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde 'Aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nde, yoğun kar yağışlarının ardından kaya oyuğunda ikinci bir şelale oluştu. Görülmeye değer manzara dron ile görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?