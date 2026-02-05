Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
Kocaelispor, Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hayatını kaybetti.
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.
Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kocaelispor, Kaçmaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.