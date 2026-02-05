Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!

‘ONLARIN BURADA OLMASI SADECE FENERBAHÇE İÇİN DEĞİL TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇOK İYİ’

Yeni transferler Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante’nin sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi olduğunu vurgulayan Tedesco, “Benim fikrim Fransa’ya karşı oynamak her zaman zordur. Tabii ki Matteo ve Kante olduğu için zordur ama sadece bu yüzden zor değildir. Mbappe, Barcola, Kolo Muani gibi savunması zor oyuncular var. Her zaman dikine oynamaya çalışıyorlar, kontra baskı yapıyorlar. Aynı zamanda saha dışında da harika iki insan. Matteo’yu daha önceden tanıyorum N’Golo ile bu sabah tanıştım. Tanışır tanışmaz iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi” sözlerini kullandı.