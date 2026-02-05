Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!

        Beşiktaş, yeni transferi Emmanuel Agbadou'nun yarın 06.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

        Giriş: 05.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:32
        Beşiktaş, ara transfer döneminde savunmasına bir takviye daha yaptı.

        Siyah-beyazlılar, Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

        Beşiktaş, tecrübeli stoperin yarın 06.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

        28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.

