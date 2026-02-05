Volvo hisselerinde tarihi düşüş

Çinli Geely Holding’in bünyesinde bulunan İsveçli otomotiv üreticisi Volvo Cars, ABD tarifelerinin etkisi, olumsuz kur hareketleri ve zayıf talebi gerekçe göstererek dördüncü çeyrek faaliyet kârında ciddi bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Volvo Cars, karşılaştırılabilirliği etkileyen kalemler hariç tutulduğunda dördüncü çeyrek faaliyet gelirinin 1.8 milyar İsveç kronu (200,5 milyon dolar) olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68’lik bir düşüş anlamına geldiğini açıkladı.

"ÇİN'DE ÇOK ZORLU BİR PAZARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, sonuçların ardından verdiği röportajda “Özellikle Çin’de çok zorlu bir pazarla karşı karşıyayız; rekabet son derece sert. Avrupalı tüm üreticilerde aynı sorun var” dedi.

Samuelsson, ABD ve Çin’de elektrikli araç teşviklerinin sona ermesinin de “son derece zorlu bir dış ortam” yarattığını ifade etti.

“Buna karşın şirket içinde maliyetlerimizi düşürme ve pozitif bir nakit akışı sağlama konusunda çok iyi bir çalışma yürüttük. Yıl boyunca elde ettiğimiz en önemli olumlu gelişmeler olarak bunları öne çıkarırım” diye ekledi.