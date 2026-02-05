'Veliaht'ın Cennet Karslı'sı Dilara Yılmaz: Erken büyümüş bir karakter

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı fenomen dizisi 'Veliaht', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.

Yönetmenliğini; Sinan Öztürk'ün yaptığı, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker'in senaryosunu yazdığı Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Nursel Köse (Zahide), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

REKLAM Veliaht'ın 20'nci bölümünde; Karslı ailesi, Kars'ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide'nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar. Reyhan, Karslı Ailesi'nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır. Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek 'Veliaht'ta 'Cennet Karslı' karakterini canlandıran Dilara Yılmaz, diziye ve kendisine dair soruları yanıtladı. REKLAM 'Cennet’i senaryoda ilk okuduğun anda neler hissettin? Bu karakterle kendinde hangi benzer yönleri buldun? Evin küçük kızı olmasıydı ilk hoşuma giden şey. İzleyici olarak bir ailenin hikâyesini anlatan dizileri izlemeyi seviyorum. Bu tarz işlerde her zaman aile içindeki en küçük üye bana en çekicisi gelmiştir. Ben de evin en küçük kızıyım; belki o yüzden tatlı geliyor, belki de büyük bir oyuncu kadrosunda Z jenerasyonu olma fikri ilgimi çekiyor.

'Cennet’i 3 kelimeyle anlatmanı isteseydik, bunlar ne olurdu? 'Cesur, zeki, rasyonel'... Bonus olarak da 'Komik' derdim. Sence 'Cennet' gerçekten göründüğü kadar çocuksu mu, yoksa o neşesinin altında sakladığı hüzünler de var mı? Neşesi, onun en erken geliştirdiği savunma mekanizması. Annesini bir yaşındayken kaybetmesiyle birlikte, eksikliği bastırmak için gülmeyi, şakalaşmayı ve hafifliği bir maske hâline getiriyor. Bu nedenle dışarıdan enerjik, sıcak ve hayat dolu görünse de bu hâli gerçek bir çocukluk masumiyetinden değil; kaybın ve evdeki kaotikliğin üstünü örtme çabasından geliyor. Bence aksine, erken büyümüş bir karakter bu. REKLAM 'Cennet’in içinde, kimsenin bilmediği gizli bir fırtına kopuyor mu? Karakterin bu derinliğini yansıtırken hangi detayları ön plana çıkardın? Günlük hayatta güçlü, toparlayıcı ve herkesin yükünü taşıyan biriyken; yalnız kaldığında kontrolsüz öfke nöbetleri yaşayan, hırsızlık dahi yapabilen bir kız. Öyle vukuatları da oldu aralarda; ne diyelim, hatasız kul olmaz. Dizide babanın ('Zülfikar Karslı') en kıymetlisisin. Onun o sert mizacını yumuşatan tek kişi olmak nasıl bir duygu? Evet, 'Cennet’te en sevdiğim özelliklerden birisi. O kadar dominant ve katı bir babanın sözünün geçmediği, kıyamadığı çocuğu oynamak eğlenceli geliyor bana. Özellikle de baba Ercan Kesal ise... Karslı Konağı gibi kalabalık kadrolu bir sette çalışmak senin için bir okul gibi mi? En çok kimden, ne öğrendin? Okul, aile, unutamayacağım bir sürü anı... İlk kamera önü deneyimimi bu ekiple gerçekleştirmiş olmak hâlâ rüya gibi geliyor ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ercan Kesal, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Serra Arıtürk, Akın Akınözü... Tüm bunlardan bir aile kurulacak ve en küçük kız rolü de bana nasip olacak; düşüncesi bile çok özel hissettiriyor. Kesinlikle hayallerimin ötesinde bir başlangıçtı. Tüm saydığım isimlerden sette çok şey öğrendim ve çok güzel anılarımız oldu. Karslı Ailesi benim için hep en özeli olarak kalacak gibi hissediyorum.

REKLAM Rol arkadaşlarınla aran nasıl? Sahnelerinde enerjinin en çok yükseldiği, yanında en rahat hissettiğin isim kim? Süre geçtikçe Hazal ve Derya’yı gerçekten de ablalarım gibi hissetmeye başladım, onu söyleyebilirim. Sette en güldüğüm kişi de sanıyorum Erdem ağabey, yani Erdem Şenocak. Onun dışında muhabbet etmeyi, ondan bir şeyleri dinlemeyi en sevdiğim kişi de Ercan Kesal. 'Veliaht’ın hikâyesi şimdi Kars'a taşındı. Kars'ta çekimler nasıl gidiyor? 'Veliaht için ikinci sezon erkenden başladı. Kars çok güzel bir şehirmiş. İlk defa geliyorum ama çok sevdim; çok güzel bir mimarisi var. Ayrıca buradaki insanlar bizi çok güzel ağırlıyor, onlara da teşekkür etmek isterim. Diziye ve bizlere olan ilgileri bizi çok mutlu ediyor 'Cennet’in hayata bakışından sana geçen, seni değiştiren bir şey oldu mu? 'Cennet', çok güçlü bir karakter. Ailesine ve sevdiklerine çok değer veren; koruyucu, birleştirici ve sahiplenici bir kız. Mesela ağabeyini iyileştirmek için psikoloji bölümünü seçmiş biri. Sevdiği insanlar uğruna birçok şeyi göze alabilecek bir karakter. 'Cennet'in bana en büyük öğretisi; sevmenin sadece sözle değil; sorumluluk almakla, yanında kalmakla ve fedakârlıkla sahici olduğu. REKLAM Bir oyuncu olarak seni en çok ne besler: Kitaplar mı, gözlem yapmak mı, yoksa hayatın kendi akışı mı? İnsanları izlemek, fotoğraf çekmek, belki yazmak... Tüm bunlar aslında hayatın kendi akışını da getirmiş oluyor bence. Hafızanıza kaydediyorsunuz aslında; zamanı geldiğinde belki bir sahnede işinize yarıyor, belki karakterin yaşadıklarıyla empati yapmanızı sağlıyor.

Kendi yeteneklerini en çok geliştirmek istediğin, 'Daha yolum var' dediğin alan hangisi? Oyunculuk... En büyük önceliğim çok uzun süredir bu. Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istiyorum. İlkokulda, ortaokulda, lisede hep tiyatro kulüplerine katılırdım; o zamanlardaki çocuksu heyecanım hâlâ sete giderken beni buluyor. Bu heyecanı hiç kaybetmeden, her gün daha da öğrenerek bu yolda ilerlemek niyetim. Sektörde 'Kalıcı olmak' senin için ne anlama geliyor? Başarıyı nasıl tanımlarsın? Benim için kalıcı olmak, sürekli görünür olmak değil; iz bırakan işler yapabilmek. İzleyicilerin bir karakteri izledikten sonra kendinden bir parça bulması, sahnenin bittikten sonra da içinde yaşamaya devam etmesi çok kıymetli. Başarıyı da ödül ya da popülerlikten çok, her işte bir önceki kendimin üstüne koyabilmek olarak tanımlıyorum. Yani aynı yerde durmamak, geliştiğini hissetmek benim için gerçek başarı. REKLAM Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyayı bir anı kutusu gibi kullanmak hoşuma gidiyor. Fotoğraf çekmeyi de çekilmeyi de seviyorum. Sosyal medyayı samimi bir şekilde kullanmak beni daha mutlu ediyor; genelde anlık paylaşımlar yapıyorum. Hissiyatını sevdiğim fotoğrafları veya setteki eğlenceli bir anımızı paylaşmak tatlı geliyor. İleride kendini nerede ve nasıl bir konumda hayal ediyorsun? Kalbimin çarptığı işlerde ve karakterlerde oynamak gönlümden geçen. Kolay tüketilen değil; seyircinin kalbine dokunan, biraz rahatsız eden ama düşündüren işlerde yer almak istiyorum. Kendimi tek bir kalıba sıkıştırmadan, sinemada ve televizyonda derinlikli kadın karakterleri anlatan bir oyuncu olarak hayal ediyorum. En önemlisi de bu yolu içime sinerek yürümek istiyorum.