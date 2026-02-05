Habertürk
        Çorum haberleri: Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!

        Çorum'da, 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra parçalanmış halde cansız bedeni bulunan 73 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden komşusu 43 yaşındaki A.F.K. olayı itiraf ederken, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A ise suçlamaları reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:17
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çorum'da, ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

        Ali Osman Kaya, 76 yaşındaydı.
        Ali Osman Kaya, 76 yaşındaydı.

        KESİK BAŞIN YERİNİ SÖYLEDİ

        AA'daki habere göre yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın, Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

        AİLE ÜYELERİ DE GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.

        GÜVENLİK ÖNLEMİYLE ADLİYEYE SEVK

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye çıkarıldı.

        ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER

        Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.

        ÜÇ KİŞİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

        YAKMIŞ, PARÇALAYIP DEREYE ATMIŞ

        Emniyetteki ifadesinde küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden A.F.K.'nin yaşlı adamın cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırarak dereye attığını söylediği öğrenildi.

