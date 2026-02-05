Çorum'da, ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Ali Osman Kaya, 76 yaşındaydı.

KESİK BAŞIN YERİNİ SÖYLEDİ

AA'daki habere göre yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın, Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

AİLE ÜYELERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİYLE ADLİYEYE SEVK

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye çıkarıldı.

ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER

Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.

ÜÇ KİŞİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

YAKMIŞ, PARÇALAYIP DEREYE ATMIŞ

Emniyetteki ifadesinde küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden A.F.K.'nin yaşlı adamın cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırarak dereye attığını söylediği öğrenildi.