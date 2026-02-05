Hatun teyze N'Golo Kante'yi anlattı: Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ve annesi Hatun Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu. Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından konuşan Hatun teyze, "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu.
Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti.
Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya ‘Hatun anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.
"O GELİR, BENİ BULUR"
O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, açıklamalarda bulundu.
Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.