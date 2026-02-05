Aydın'da olay, geçen yıl 18 Ağustos'ta saat 09.30 sıralarında, Nazilli ilçesi Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru Hüseyin Derin (53) boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'in (52) çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

DHA'daki habere göre 2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin'i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiye dükkanına sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Hüseyin Derin, yanındaki tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından ertesi dün adliyeye sevk edilen zanlı koca tutuklandı. Burcu Derin'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi ise memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"EVİN SATILMASINI KABUL ETMEYİNCE, HUZURUMUZ KALMAMIŞTI"

Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, yüklü miktarda borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca söylememe rağmen hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık.

Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" dediği öğrenildi. Derin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Soruşturmanın ardından Hüseyin Derin hakkında, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Derin'in yargılanmasına bugün Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, sanık Derin, tutuklu bulunduğu Kütahya T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Derin çiftinin oğulları A.O.D. ve T.D. ile diğer yakınları salondaki yerini aldı. Sanık Derin duruşmadaki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu belirtip, "Eşimle konuşmak için iş yerine gittim. Kendisini bir erkekle konuşurken ve gülerken gördüm. O an şuurum gitti. Arkasına doğru gittim. Sadece karnına sıktığımı hatırlıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.