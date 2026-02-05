Habertürk
        Kapıcı ve gündelikçi için asgari ücret desteği nasıl alınır?

        2025 yılında bin lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 1.270 liraya yükseltildi. Asgari ücret desteğinden işverenlerin yanı sıra ev hizmetlerinde gündelikçi, bakıcı ve kapıcı çalıştıranlar da yararlanabiliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret desteği ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 05.02.2026 - 07:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 07:25
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Devletin işverene sağladığı prim desteği iki yıldır azalırken asgari ücret desteği arttı. 2008 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüğünü yerine getiren işverene sağlanan 5 puanlık prim desteği imalat sektörü dışındaki iş yerlerinde geçen yıl 4 puana, bu yıl da 2 puana indirildi. İmalat sektöründeki 5 puanlık işveren desteği ise devam ediyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Prim desteğinin indirilmesi asgari ücret desteğini daha önemli hale getirdi. Ocak ayında TBMM’de kabul edilen 7573 Sayılı Kanun uyarınca, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi için asgari ücret desteği 1.270 TL olarak uygulanacak.

        Destekten yararlanılacak işçi sayısı belirlenirken, 2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.300 TL ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak. Asgari ücret desteği sağlanacak işçi sayısı geçen yılki sayıyı aşamayacak. Bin 300 TL’lik limit toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör iş yerleri için 2.600 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan iş yerleri için 3.467 TL olarak uygulanacak.

        2026 yılında kurulan iş yerleri için ise tüm işçilerin çalışma gün sayısının günlük 42,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacak. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, izleyen aylarda doğan sigorta primi borçlarına mahsup edilecek.

        Destekten yararlanılan aydaki işçi sayısının, 2025 yılında en az işçi çalıştırılan aydaki sayının altına düşmesi halinde asgari ücret desteği verilmeyecek. Örneğin geçen yıl şubat ayında 6 işçi, diğer tüm aylarda 7 işçi çalıştıran bir iş yerinde bu yıl aylık işçi sayısının 6’nın altına düştüğü aylarda asgari ücret desteği verilmeyecek.

        TEMİZLİKÇİ BAKICI VE KAPICI İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

        Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde gündelikçi, hasta bakıcısı, çocuk bakıcısı, bahçıvan çalıştıranlar ile kapıcı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabiliyor. Bu işverenler geçen yıl da işçi çalıştırmışlarsa bu yıl destekten yararlanacakları ayda işçi sayısının geçen yıl en az işçi çalıştırdıkları aydaki işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor.

        İlk defa ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, bakıcı çalıştıran işveren ise her ay destekten yararlanacak.

        PRİMİNİ SÜRESİNDE ÖDEMEYEN YARARLANAMAYACAK

        Asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için bu yıl ocak – aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması ya da borcun taksitlendirilmiş olması şartı aranıyor.

        Ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar ile kapıcı çalıştıranlar beyanname vermiyorlar ancak bu işverenlerin destekten yararlanabilmesi için yükümlü oldukları primleri süresi içinde ödemeleri gerekiyor.

        #asgari ücret desteği
        #prim desteği
        #kapıcı
        #gündelikçi
        #SGK
