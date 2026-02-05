ABD-İran Umman'da görüşecek

ABD-İran hattında tıkanma noktasına gelişmelerde uzlaşıya varıldı, iki tarafın yarın Umman'da görüşmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile iptal olduğu söylenen görüşmelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını doğruladı.

"BAZI ARAP LİDERLER BEYAZ SARAY NEZDİNDE LOBİ YAPTI" İDDİASI

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yerine ilişkin ortaya çıkan belirsizliğin ardından bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldüğü iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD-İran müzakerelerine yeniden dönülmesi sürecini değerlendirdi.

ABD'li yetkililer, bölgeden en az 9 ülke liderinin Beyaz Saray'a "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde baskı yaptığını ve bu görüşmelerin ardından ABD'nin Umman'da masaya oturmayı kabul ettiğini açıkladı.