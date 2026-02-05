Habertürk
Habertürk
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Washington-Tahran hattında bir aydır artan gerilimin ardından gözler tarafların yapacağı görüşmeye çevrildi. İptal edilme noktasına gelinen görüşmenin yarın Umman'da gerçekleşeceği açıklandı. Axios, bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldüğünü iddia etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.02.2026 - 07:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 07:26
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran hattında tıkanma noktasına gelişmelerde uzlaşıya varıldı, iki tarafın yarın Umman'da görüşmesi bekleniyor.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile iptal olduğu söylenen görüşmelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli Haberi Görüntüle

        Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Beyaz Saray'dan bir yetkili de İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını doğruladı.

        "BAZI ARAP LİDERLER BEYAZ SARAY NEZDİNDE LOBİ YAPTI" İDDİASI

        ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yerine ilişkin ortaya çıkan belirsizliğin ardından bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldüğü iddia edildi.

        Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD-İran müzakerelerine yeniden dönülmesi sürecini değerlendirdi.

        ABD'li yetkililer, bölgeden en az 9 ülke liderinin Beyaz Saray'a "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde baskı yaptığını ve bu görüşmelerin ardından ABD'nin Umman'da masaya oturmayı kabul ettiğini açıkladı.

        Aynı yetkililer, görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki belirsizliğin de ortadan kaldırılarak İran'ın önerisinin ABD tarafında kabul gördüğünü dile getirdi.

        Yetkililerden biri, "Söz konusu liderler, görüşmeyi yapmamızı ve İranlıların söyleyeceklerini dinlememizi istediler. Arap ülkeleri ısrar ederse toplantıyı yapacağımızı söyledik. Ancak hala şüphelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

        GÖRÜŞMELERİN İPTAL EDİLDİĞİ YAZILMIŞTI

        Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı.

        AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etmişti.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söylemişti. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirmişti.

