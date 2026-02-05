Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen, giriş katlarındaki evlerde bazı odaların kaya ve toprakla dolduğu heyelan sonrası tahliye edilip, mühürlenen 6 katlı apartmanda teknik incelemeler tamamlandı.

DHA'nın haberine göre temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşayanlardan bazıları evlerine döndü. Tedirginlikleri devam eden apartmandakiler, riskli yamaca istinat duvarı inşa edilmesi çağrısında bulundu.

ODALAR KAYA VE TOPRAKLA DOLDU

İlçenin Hürriyet Mahallesi’nde 6 Ocak’ta heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın arka kısmına aktı. İrili ufaklı kayaların çarptığı binanın 1 ve 2’nci katındaki evlerin pencerelerinin camları kırılırken, bazı odalar kaya ve toprakla doldu. Kaya parçalarının çarpması sonucu çevrede park halindeki bir otomobil ile binanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası risk nedeniyle bina tahliye edildi. Apartmanda yaşayanlardan bazıları yakınlarının yanına, bazıları ise misafirhanelere yerleştirildi.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

Tahliye sonrası mühürlenen 6 katlı apartmanda AFAD koordinasyonunda uzmanların yaptığı teknik incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşayanlardan bazıları tekrar evlerine döndü. İzinle binada yaşayanların bir kısmı evlerine kavuştu. Dik yamaca yakın alanda kurulu binanın hasarlı ilk 3 kattaki evlere ise giriş izni verilmedi. Çevresinde hafriyat temizliği süren, iş makinesiyle açılan dik yamacın bir bölümü riskten arındırılan binada; kolon güçlendirme ve onarım çalışmalarına başlanılacağı belirtildi. Korku ve tedirginliği süren binadaki yaklaşık 70 kişi, 90 derecelik eğime sahip yamacın önüne yüksek güvenlikli istinat duvarı inşa edilmesi çağrısında bulundu.

"MAĞDUR OLAN ÇOK İNSAN VAR" Apartman yöneticisi Emine Demir, dik yamacın güvenli hale getirilmesi için bekleyişlerinin sürdüğünü ifade ederek, “Binaya giriş için izin verildi. Bir kısmımız geldik, bir kısmımızın da binası zarar gördüğü için gelemedi. Yarından itibaren de binanın heyelanlı kısmında onarım çalışması yapılacak. Şu an çalışmalar devam ediyor ama biraz daha hızlandırılmasını istiyoruz. Çünkü mağdur olan çok insan var. Bir kısmımız için yardım edildi ama köyü olan köyüne gitti, kimi de kardeşinin evine yerleşti. Çok sıkıntı yaşadık. Sevindirici yönü can kaybının olmaması. Yamacın daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz. Mühür açıldı, evlerimize girdik ama 3-4 kişinin evinin yapımı tamamlanmadan evlere girilemeyecek. Tedirgin oluyoruz çünkü arkadaki yamaç her an tehlike arz ediyor” dedi. "YAMAÇ ÖNÜNE DUVAR YAPILMALI" Binanın 3’üncü katındaki evine giriş yapamayan Ali Aktaş, tedirgin olduklarını belirterek, “Heyelan olduktan sonra binamız tahliye edildi ve dün giriş izni verildi. Binanın güçlendirilmesi yarından itibaren başlayacakmış. Arka tarafla ilgili bir çalışma yapılmayacakmış. Biz oraya bir duvar yapılmasını istiyoruz çünkü tedirgin oluyoruz. Yetkililer yardımcı oldular geldiler ama arka taraftaki heyelanlı alanın açılmasını, temizlemesini istiyoruz. Yamaç evlerimize çok yakın bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Küçük bir kaya parçası düşse bile binanın içerisinde geliyor. 1,2 ve 3’üncü katlara girişler şu an yasak. Yarından itibaren kolon güçlendirilmesi yapılacak ve bize de giriş izni verilecek ama biz yapıldıktan sonra arkadaki yamacın da güçlendirilip duvar yapılmasını istiyoruz. Aynı şeyleri yaşamayacağımız ne malum. Herkes tedirgin. Eşim ve çocuklarım gelmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.