Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.891,21 %0,11
        DOLAR 43,5365 %0,07
        EURO 51,3566 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.803,22 %-1,54
        FAİZ 34,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,19 %-12,46
        BITCOIN 70.238,00 %-3,29
        GBP/TRY 59,3902 %-0,05
        EUR/USD 1,1785 %-0,19
        BRENT 67,92 %-2,27
        ÇEYREK ALTIN 11.123,26 %-1,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump: "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana" - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Donald Trump: "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"

        ABD Başkanı Donald Trump, Kevin Warsh'ın faizlerin yüksek olduğunu bildiğini ve bu nedenle indirimi desteklediğini düşündüğünü belirterek, aksi bir tutum sergilemiş olsaydı Fed başkanlığı için aday göstermeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 08:34 Güncelleme: 05.02.2026 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, faiz oranları ve Fed Başkanı adayına ilişkin

        açıklamalarda bulundu.

        Faiz oranlarının düşürüleceğine dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok." yanıtını verdi.

        Trump, "Yeni Fed adayınız, faizleri düşürmesini istediğinizi anlıyor mu?" sorusu üzerine "Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada her yıl 20 milyon, Türkiyede ise 240 bin kişi kanser tanısı alıyor

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Dünyada 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin insan her yıl kanser tanısı alıyor. Her 5 ölümden birisinin sebebi kanser." dedi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!