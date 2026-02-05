ABD Başkanı Donald Trump: "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
ABD Başkanı Donald Trump, Kevin Warsh'ın faizlerin yüksek olduğunu bildiğini ve bu nedenle indirimi desteklediğini düşündüğünü belirterek, aksi bir tutum sergilemiş olsaydı Fed başkanlığı için aday göstermeyeceğini söyledi
Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, faiz oranları ve Fed Başkanı adayına ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Faiz oranlarının düşürüleceğine dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok." yanıtını verdi.
Trump, "Yeni Fed adayınız, faizleri düşürmesini istediğinizi anlıyor mu?" sorusu üzerine "Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurmuştu.