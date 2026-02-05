Washington Post küçülmeye gidiyor: Çalışanların yüzde 30'u işten çıkarılabilir

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait olan ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, dün gazetenin tüm birimlerini etkileyecek ve köklü yayın organının kadrosunu ciddi biçimde küçültecek kapsamlı işten çıkarmalara başladı.

Reuters'ın ulaştığı, şirket genelinde yapılan bir toplantının kaydına göre bu adım, gazetenin ölçeğini köklü biçimde daraltacak.

Gazetenin sözcüsüne göre işten çıkarmalar toplam çalışanların yaklaşık üçte birini etkileyecek. Washington-Baltimore News Guild sendikasının sözcüsü ise haber merkezinde "yüzlerce" çalışanın işini kaybedeceğini söyledi.

İcra Editörü Matt Murray, personele yaptığı açıklamada kesintilerin uluslararası, editörlük, yerel ve spor servislerini kapsayacağını bildirdi. Bu adım, 1877’de kurulan gazetenin artan mali kayıplar nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatları'na yönelik haber kapsamını daraltmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Murray toplantıda, "Uzun süredir, yarı tekel konumunda olduğumuz yerel gazete günlerine fazla bağlı bir yapıyla çalıştık. Yeni bir yol haritasına ve daha sağlam bir temele ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

Gazete yaptığı açıklamada, "Washington Post bugün, geleceği için zor ama kararlı bir dizi adım atıyor; bu da şirket genelinde önemli bir yeniden yapılanmaya karşılık geliyor. Bu adımlar, duruşumuzu güçlendirmeyi, The Post'u farklı kılan özgün gazeteciliğe odaklanmayı ve en önemlisi okurlarımızla etkileşimi artırmayı amaçlıyor."

X’te paylaşılan gönderilere göre işten çıkarılan gazeteciler arasında Amazon muhabiri Caroline O’Donovan, Kahire Büro Şefi Claire Parker ve Post'un Orta Doğu muhabirleri ile editörleri de bulunuyor.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir WP muhabiri, açıklanan işten çıkarmaları "bir kıyım" olarak nitelendirdi.

The Washington Post, okur sayısı ve gelirlerde yaşanan ciddi dönüşümlerle karşı karşıya. Los Angeles Times gibi diğer büyük şehir gazeteleri de, tüketicilerin haber için sosyal medyaya yönelmesi nedeniyle benzer zorluklar yaşıyor.

Jeff Bezos, gazeteyi 2013 yılında Graham ailesinden 250 milyon dolara satın almıştı.

TÜM BİRİMLER ETKİLENECEK

Washington Post, geçen yıl da birçok iş alanında değişikliğe gitmiş ve işten çıkarmalar duyurmuştu; o dönemde bu kesintilerin haber merkezini etkilemeyeceği belirtilmişti. Gazete, 2023 yılında 100 milyon dolarlık zarar yaşanırken tüm birimlerde çalışanlara gönüllü ayrılma paketleri sunmuştu.

Alliance for Audited Media verilerine göre gazetenin 2025 yılı ücretli ortalama günlük tirajı 97 bin, pazar günleri ise yaklaşık 160 bin oldu. Bu rakamlar, 2020'deki 250 binlik günlük ortalama tiraja kıyasla sert bir düşüşe işaret ediyor.

Post çalışanlarını temsil eden bir diğer sendika olan Washington Post Guild, X'te yaptığı paylaşımda, "Eğer Jeff Bezos artık bu gazeteyi kuşaklar boyunca tanımlayan misyona yatırım yapmaya ve Post gazeteciliğine güvenen milyonlara hizmet etmeye istekli değilse, o zaman The Post bunu yapacak bir hamiyi hak ediyor" dedi.

Gazetenin Beyaz Saray muhabirleri, geçen hafta Bezos'a gönderdikleri bir mektupta, en etkili haberlerin işten çıkarılma riski altındaki ekiplerle yürütülen işbirliğine dayandığını ve mali zorluklar yaşanırken çeşitliliğe sahip bir haber merkezinin hayati önemde olduğunu vurguladı.