Washington Post küçülmeye gidiyor: Çalışanların yüzde 30'u işten çıkarılabilir
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait olan Washington Post gazetesinde, tüm birimlerin etkileneceği ölçüde işten çıkarmalara başlandı. New York Times, çalışanların yaklaşık yüzde 30'unun işten çıkarılacağını iddia etti.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait olan ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, dün gazetenin tüm birimlerini etkileyecek ve köklü yayın organının kadrosunu ciddi biçimde küçültecek kapsamlı işten çıkarmalara başladı.
Reuters'ın ulaştığı, şirket genelinde yapılan bir toplantının kaydına göre bu adım, gazetenin ölçeğini köklü biçimde daraltacak.
Gazetenin sözcüsüne göre işten çıkarmalar toplam çalışanların yaklaşık üçte birini etkileyecek. Washington-Baltimore News Guild sendikasının sözcüsü ise haber merkezinde "yüzlerce" çalışanın işini kaybedeceğini söyledi.
İcra Editörü Matt Murray, personele yaptığı açıklamada kesintilerin uluslararası, editörlük, yerel ve spor servislerini kapsayacağını bildirdi. Bu adım, 1877’de kurulan gazetenin artan mali kayıplar nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatları'na yönelik haber kapsamını daraltmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.
Murray toplantıda, "Uzun süredir, yarı tekel konumunda olduğumuz yerel gazete günlerine fazla bağlı bir yapıyla çalıştık. Yeni bir yol haritasına ve daha sağlam bir temele ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.
The Washington Post, okur sayısı ve gelirlerde yaşanan ciddi dönüşümlerle karşı karşıya. Los Angeles Times gibi diğer büyük şehir gazeteleri de, tüketicilerin haber için sosyal medyaya yönelmesi nedeniyle benzer zorluklar yaşıyor.
Kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir WP muhabiri, açıklanan işten çıkarmaları "bir kıyım" olarak nitelendirdi.
X’te paylaşılan gönderilere göre işten çıkarılan gazeteciler arasında Amazon muhabiri Caroline O’Donovan, Kahire Büro Şefi Claire Parker ve Post'un Orta Doğu muhabirleri ile editörleri de bulunuyor.
New York Times'a konuşan kaynaklar, çalışanların yaklaşık yüzde 30'unun işten çıkarılacağını iddia etti.
Gazete yaptığı açıklamada, "Washington Post bugün, geleceği için zor ama kararlı bir dizi adım atıyor; bu da şirket genelinde önemli bir yeniden yapılanmaya karşılık geliyor. Bu adımlar, duruşumuzu güçlendirmeyi, The Post'u farklı kılan özgün gazeteciliğe odaklanmayı ve en önemlisi okurlarımızla etkileşimi artırmayı amaçlıyor."
Jeff Bezos, gazeteyi 2013 yılında Graham ailesinden 250 milyon dolara satın almıştı.
TÜM BİRİMLER ETKİLENECEK
Washington Post, geçen yıl da birçok iş alanında değişikliğe gitmiş ve işten çıkarmalar duyurmuştu; o dönemde bu kesintilerin haber merkezini etkilemeyeceği belirtilmişti. Gazete, 2023 yılında 100 milyon dolarlık zarar yaşanırken tüm birimlerde çalışanlara gönüllü ayrılma paketleri sunmuştu.
Alliance for Audited Media verilerine göre gazetenin 2025 yılı ücretli ortalama günlük tirajı 97 bin, pazar günleri ise yaklaşık 160 bin oldu. Bu rakamlar, 2020'deki 250 binlik günlük ortalama tiraja kıyasla sert bir düşüşe işaret ediyor.
Post çalışanlarını temsil eden bir diğer sendika olan Washington Post Guild, X'te yaptığı paylaşımda, "Eğer Jeff Bezos artık bu gazeteyi kuşaklar boyunca tanımlayan misyona yatırım yapmaya ve Post gazeteciliğine güvenen milyonlara hizmet etmeye istekli değilse, o zaman The Post bunu yapacak bir hamiyi hak ediyor" dedi.
Gazetenin Beyaz Saray muhabirleri, geçen hafta Bezos'a gönderdikleri bir mektupta, en etkili haberlerin işten çıkarılma riski altındaki ekiplerle yürütülen işbirliğine dayandığını ve mali zorluklar yaşanırken çeşitliliğe sahip bir haber merkezinin hayati önemde olduğunu vurguladı.
Dün gerçekleşen toplantıda Murray, kesintilerin Post'un tüm departmanlarını etkilediğini söyledi.
"Politika ve hükümet servisi, en büyük servisimiz olmaya devam edecek ve okur etkileşimi ile abone artışının merkezinde yer alacak" dedi.
Bezos, Post’u satın aldığı dönemde gazetenin gazetecilik geleneğini koruyacağını ve günlük operasyonları yönetmeyeceğini söylemişti. Ancak önümüzdeki yıllarda "elbette değişim olacak" diye de eklemişti.
2024 SEÇİMLERİNDE 200 BİNİ AŞKIN DİJİTAL ABONE KAYBETMİŞTİ
Son yıllarda The Washington Post, bazı gazetecileriyle de karşı karşıya geldi. Gazetenin Kasım 2024 ABD başkanlık seçimlerinde bir adayı desteklememe kararı almasının ardından, Bezos açıkça eleştirilmiş ve bu karar 200 binden fazla kişinin dijital aboneliğini iptal etmesine yol açmıştı.
2024'ün başında CEO olarak William Lewis'i atayan gazete, geçen yıl da köşe yazıları bölümünü yenileyerek odağını "bireysel özgürlükler ve serbest piyasalar"a kaydırdı.
Bezos, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlaşan teknoloji yöneticileri arasında yer aldı. Trump'ın yemin töreninde ön sıralarda oturması, değişen ilişkilerin bir göstergesi olarak yorumlandı.
Trump, ilk başkanlık döneminde Post'un "adil olmayan" yayın yaptığını söyleyerek Bezos'u eleştirmişti. Ancak Trump, Mart 2025'te Bezos'u övdü ve gazete için "gerçekten iyi bir iş çıkardığını" söyledi.