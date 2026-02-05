Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor

Bu hafta itibarıyla kişisel serveti 800 milyar doları aşan ilk insan olan Elon Musk, X hesabından duygusal bir açıklamada bulundu.

Musk yaptığı paylaşımda "Kim 'para mutluluğu satın alamaz' dediyse gerçekten ne dediğini biliyordu" ifadelerini kullandı.

A lot of happiness comes from helping others. You have helped millions, and someday it will likely be billions. You just need to appreciate what you have accomplished for so many.



Happiness can also be found in a long-term relationship with someone really special. It is time… — Bill Ackman (@BillAckman) February 5, 2026

'O KİŞİYİ BULMANIN ZAMANI GELDİ"

Bu mesajın üstüne Musk'ı ilk teselli eden ise 9.3 milyar dolar serveti bulunan ünlü yatırımcı Bill Ackman oldu. Ackamn Musk'a verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Mutluluğun önemli bir bölümü başkalarına yardım etmekten gelir. Milyonlara yardım ettin ve bir gün bu sayı muhtemelen milyarlara ulaşacak. Birçokları için başardıklarınızın kıymetini bilmeniz lazım.

Mutluluk, ayrıca gerçekten özel biriyle uzun süreli bir ilişkide de bulunabilir. Uzun vadeli bir ilişki için o kişiyi bulmanın zamanı geldi."

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Forbes listesine göre SpaceX ve Tesla CEO'su Musk'ın serveti bugün itibarıyla 841 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. En zenginler listesinde Musk'ı sırasıyla Google Kurucuları Larry Page ve Sergey Brin takip ediyor. Page'in 272.2 milyar dolar, Brin'in ise 251.3 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Amazon Kurucusu Jeff Bezos 244.3 milyar dolarlık servetiyle 4. sırada yer alıyor.