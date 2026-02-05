Beşiktaş, Murillo transferini bitiriyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Amir Murillo'da mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Panamalı sağ bek için Marsilya ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Ara transfer döneminde şu ana kadar Yasin Özcan, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'yu kadrosuna katan Beşiktaş, sağ bek transferinde de sona geldi.
Siyah-beyazlılar, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Amir Murillo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaşlı yöneticiler, bir süre önce temasa geçtiği Panamalı sağ bek için Marsilya ile büyük ölçüde anlaştı.
Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Beşiktaş'ın Murillo'yu resmen açıklaması bekleniyor.
Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
AMIR MURILLO KİMDİR?
11 Şubat 1996 tarihinde Panama'nın Colon kentinde dünyaya gelen Amir Murillo, futbola ülkesinin San Francisco takımında başladı. Daha sonra sırasıyla RB New York ve Anderlecht formalarını giyen 30 yaşındaki sağ bek, 2023 yazında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu.