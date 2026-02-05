Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein'le bağlantılı Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein'le bağlantılı Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi

        İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı için özür diledi. Starmer, "Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim ve şu anda bile bu hikayenin bir kez daha kamuoyunda ortaya çıkmasını izlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı ve "Mandelson'ın yalanlarına inandığı" için Epstein'ın kurbanlarından özür diledi.

        Epstein bağlantılı Mandelson’ın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin sürecin ve hükümetin tutumunun sorgulanmasıyla, üzerindeki siyasi baskı artan İngiltere Başbakanı Starmer, East Sussex'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

        Başbakan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Epstein'ın kurbanları, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği bir travma yaşadı ve bunu defalarca yeniden yaşamak zorunda kaldı. Sorumluların hesap vermesi gecikti ve çoğu zaman hesap vermesi reddedildi. Şunu söylemek istiyorum; Özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim. Güç sahibi pek çok kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim ve şu anda bile bu hikayenin bir kez daha kamuoyunda ortaya çıkmasını izlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim."

        Starmer, olanları görmezden gelmeyeceklerini ve güçlülerin adaleti isteğe bağlı bir şey olarak görmelerine izin vermeyeceklerini belirterek gerçeğin peşinde olacakları değerlendirmesinde bulundu.

        Kamu hayatının bütünlüğünü koruyacaklarını ve ellerinden gelen her şeyi, adaletin çıkarları doğrultusunda yapacaklarını vurgulayan Starmer, "Hesap verebilirliğin sağlanması için bunu yapacağız. Halkın beklentisi budur. Mağdurların hakkı budur ve ben de bunu yapacağım." dedi.

        Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Mandelson'un büyükelçi olarak ABD'de görev yaptığı dönemde Epstein ile ilişkileri konusunda defalarca yalan söylediğini belirtmişti.

        Başbakan Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek "O zaman bugün bildiklerimi bilseydim, hükümetin yakınından bile geçmezdi." ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

        ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

        Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı. Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

        Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini öldüren polis memurunun çocukları konuştu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin'in (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava çiftin çocukları tanık olarak ifade verdi. Ailenin küçük oğlu A.O.D., "Babam daha önce anneme iki kez silah çekti" d...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"