İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein'le bağlantılı Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı ve "Mandelson'ın yalanlarına inandığı" için Epstein'ın kurbanlarından özür diledi.

Epstein bağlantılı Mandelson’ın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin sürecin ve hükümetin tutumunun sorgulanmasıyla, üzerindeki siyasi baskı artan İngiltere Başbakanı Starmer, East Sussex'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Epstein'ın kurbanları, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği bir travma yaşadı ve bunu defalarca yeniden yaşamak zorunda kaldı. Sorumluların hesap vermesi gecikti ve çoğu zaman hesap vermesi reddedildi. Şunu söylemek istiyorum; Özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim. Güç sahibi pek çok kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim ve şu anda bile bu hikayenin bir kez daha kamuoyunda ortaya çıkmasını izlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim."