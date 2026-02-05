Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Trafikte maganda terörü Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Trafikte maganda terörü: Çıkar silahı sık lan şuna! Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!

        Kayseri'de, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" dediği duyuldu. Trafikteki şiddet görüntüleri ise kan dondurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 31 Ocak’ta, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde bir otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

        KAÇAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VERİLDİ

        DHA'daki habere göre ekiplerin takibi sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

        "ÇIKAR SİLAHI SIK LAN ŞUNA"

        Bu olayın ardından 4 Şubat’ta sanal medyada trafikte yol verme tartışması sırasında karşı tarafı darp eden şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" ifadesinin yer aldığı görüntüler paylaşıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        REKLAM

        İKİ OLAYINDA ŞÜPHELİLERİ AYNI

        Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin 31 Ocak’ta ‘dur’ ihtarına uymayan ve sürücüsüne ceza yazılan otomobildeki şüpheliler olduğu tespit edildi.

        DARP EDİP ARACA ZARAR VERDİLER

        A.Y. (22), Ö.A. (22) ve E.K. (19) yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, ‘dur’ ihtarına uymamalarından önce yol verme tartışması yaşadıkları, karşı tarafı darp ederek araçlarına zarar verdikleri tespit edildi.

        EHLİYETİNE EL KONULDU ARAÇ TRAFİKTEN MEN

        Araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ayrıca 5 bin 211 TL ek idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve otomobil trafikten men edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kars merkezli 5 ilde "Sahte el" operasyonu: Sosyal medya şebekesi çökertildi

        Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (IHA)

        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!