Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!

        Kütahya'da, 11 yıldır özel bir bakım evinde kalan doğuştan bedensel engelli 62 yaşındaki İskender Horuz, bacaklarına kolonya dökerek kendisini ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Horuz, yoğun bakımda tedaviye alındı. İskender Horuz'un yasal vasisi ve yeğeni 52 yaşındaki Satı Horuz, bakımevindeki görevlinin kolonya verip amcasının yanmasına sebep olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. İşte kan donduran iddialar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:41
        Eskişehir’de oturan ve doğuştan bedensel engelli olan İskender Horuz (62), anne ve babasının ölümünün ardından 11 yıl önce özel Kütahya’daki özel bir bakımevine yerleştirildi.

        5 DAKİKA SONRA YANDIĞI FARK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre Horuz, 29 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında bakımevinde oturduğu tekerlekli sandalyede bacaklarına kolonya döküp kendisini ateşe verdi. Bakımevi görevlileri Horuz’un yandığını yaklaşık 5 dakika sonra fark etti.

        BİR GÜN SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

        Yangın söndürülürken, iddiaya göre Horuz bir gün sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilen İskender Horuz Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Yanık Tedavi Merkezi’ndeki yoğun bakıma alındı.

        VASİSİNDEN SUÇ DUYURUSU

        Olaydan bakımevi müdürünün aramasıyla haberdar olduklarını ifade eden İskender Horuz’un yasal vasisi yeğeni Satı Horuz (52), sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

        "ÜZERİNE DÖK KENDİNİ YAK KURTUL"

        Satı Horuz, “İskender amcam yaklaşık 11 yıldır Kütahya’daki özel bakım evinde kalıyordu. 29 Ocak gecesi bakımevi görevlilerinden M.Ç, eline bir kolonya şişesi veriyor. Bunu üzerine dök, kendini yak, kurtul diyerek. O da kendisi tabii ki normal düşünemediği için dökülen kolonyanın üstüne çakmağa çakıyor ve yanıyor. Kamera görüntülerini gönderdiler. Yan tarafta 5-6 kişinin sesi geliyor.

        "SAKİN SAKİN SÖNDÜRÜYORLAR"

        İyice alevlenip yandıktan sonra görevliler meydana çıkıyorlar. 4-5 kişi sakin bir şekilde koşarak, panik halinde bile değiller. Sakin bir şekilde söndürmeye kalkıyorlar.

        "AMCAM İLE KONUŞUP ÖĞRENDİM"

        O gün gece hastaneye götürmüyorlar. Orada kalıyor, ertesi gün sabah oranın sorumlu müdürü geliyor ve sabah götürüyorlar. Sabah hastaneye götürdükten sonra da beni arıyorlar. Bunları ben amcam ile konuştuktan sonra öğrendim. Kendisini bana yaşadıklarını bu şekilde anlattı” dedi.

        "AMCAM SABAH HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

        İskender Horuz’un bakımevi çalışanından korktuğu için polis ifadesinde kendisini yakarak intihar etmek istediğine yönelik ifade verdiğini öne süren Horuz, “Diz kapağının altından bu cinsel organların üstüne kadar yani göbeğine kadar yanmış bir şekildeydi. Amcamın genel sağlık durumu, ilk ameliyatını oldu. Daha sonra ikinci ameliyatını olacak.

        "KENDİSİ HASTANE İSTEMEDİ' DEDİLER"

        Ondan sonra tekrar bir üçüncü ameliyatını olacak. Üçüncü derecede yanık. Sinirleri falan yandığı için şu anda acı bile hissetmiyor, yoğun bakımda tutuluyor. Kendisi tekerlekli sandalyeye mahkum. Hani tekerlekli sandalyeden ineyim lavaboma gideyim onu yapayım. Öyle bir şansı yok. Çocukken geçirdiği bir hastalıktan dolayı engelli. Amcam yandıktan sonra hemen değil, sabah hastaneye götürüldü. Sorduğumda ise kendisi hastane istemediler diye açıklama yaptılar. Ben hem görevliden hem de bakımevinden şikayetçiyim” dedi.

        5 DAKİKA BOYUNCA YANIYOR

        Şikayet üzerine Kütahya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, İskender Horuz’un kendisini yaktığı anlar bakımevinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisini ateşe verdikten sonra yaklaşık 5 dakika boyunca yandığı görülen İskender Horuz’a daha sonra bakımevi görevlilerin müdahale ettiği görüldü.

        ALEV ALDIĞI ANLAR, KAMERADA

        Özel bakımevi merkezinin müdürü Muhammet Kahraman, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Kahraman, “Bu engellimiz, sürekli geç yatan televizyon izleyen biri. Bu olayın meydana geldiği alanda televizyon izleme alanı. Olayın meydana geldiği saat bizim bakım elemanlarımızın engellinin bakım hizmetleri sunduğu bir zaman.

        Pantolonun dizindeki etiketi yakmak isterken etiketin polyester olmasının nedeniyle etiket tutuşuyor daha sonra dizlik tutuşuyor. Bu üzücü olay maalesef meydana gidiyor. Bu görüntüleri izlediğinizde yangın alarm sisteminin sesli ikazı devreye girdiğinde hemen 1 dakika içerisinde olaya müdahale ediliyor ve söndürme işlemi gerçekleştiriyorlar. Bizim 6 aylık kamera kayıtlarımız var. Olay adli ve idari boyutta soruşturma başlatıldı” dedi.

