Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar

Zayn Malik, Emma Thompson, Stevie Wonder, Penelope Cruz ve Javier Bardem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü kişi, 2014'te cinsel suçlar, çocuk ticareti ve kapsamlı bir şantaj ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'a gönderilen bir e-postada, 'İsrail karşıtı ünlüler' başlığı altında listelendi.

Jeffrey Epstein

Söz konusu e-posta, Temmuz 2014'te Yahudi Haber Sendikası (JNS News) tarafından Epstein'a gönderildi. Daha sonra JNS News, aynı içerik üzerinden bir haber yayımladı. Haberde, bazı ünlülerin İsrail hakkında asılsız suçlamalarda bulunduğu ve Hamas’ın eylemlerini meşrulaştırdığı' öne sürüldü.

One Direction grubunun zirvede olduğu dönemde listede yer alan Zayn Malik'in, İsrail - Hamas çatışmaları sırasında Twitter'da #FreePalestine etiketi paylaşması gerekçe gösterildi. Malik’in paylaşımı yaklaşık 200 bin kez retweet edilirken, Rihanna'nın benzer bir paylaşımı daha sonra silmesine karşın Malik'in paylaşımını kaldırmadığı vurgulandı. Haberde ayrıca One Direction'ın Super Bowl reklamında yer aldığı ve 'Our Moment' adlı parfüm kampanyasını yürüttüğü de hatırlatıldı.

Zayn Malik'in söz konusu paylaşımda bulunduğu dönemde ölüm tehditleri aldığı ancak buna rağmen Filistin'e desteğini sosyal medya üzerinden sürdürdüğü ifade edildi. Zayn Malik İngiliz oyuncu Emma Thompson, İsrail'in ulusal tiyatrosu Habima'nın Londra'daki Globe Theatre'daki gösterilerinin boykot edilmesini desteklediği için listeye alındı. Thompson, The Guardian'da yayımlanan ve Habima'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle bağlantısını eleştiren açık mektuba da imza atan isimler arasında yer aldı. Emma Thompson Penelope Cruz ve o dönemki eşi Javier Bardem ise İsrail'in Gazze'ye yönelik Koruyucu Hat Operasyonu'nu 'soykırım' olarak niteleyen açık mektuba imza atmaları nedeniyle eleştirildi. Penelope Cruz - Javier Bardem Efsane müzisyen ABD'li Stevie Wonder, 2012'de Los Angeles'ta düzenlenen İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları (FIDF) gecesinde sahne almaktan vazgeçtiği için listede yer aldı. Stevie Wonder Pink Floyd grubunun eski üyesi Roger Waters'a; İsrail'e yönelik Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine verdiği destek nedeniyle e-postada adı geçen isimler arasında yer verildi.