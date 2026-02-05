Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ta: Anlaşma tamam!
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü Wolverhampton ile her konuda anlaşmaya vardı.
Giriş: 05.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:45
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, takviye yapmayı planladığı mevkilerden biri de stoper.
Siyah-beyazlılar Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.
