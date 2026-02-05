Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Transfer Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ta: Anlaşma tamam! - Futbol Haberleri

        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ta: Anlaşma tamam!

        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü Wolverhampton ile her konuda anlaşmaya vardı.

        Giriş: 05.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:45
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, takviye yapmayı planladığı mevkilerden biri de stoper.

        Siyah-beyazlılar Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

        28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.

        Eyüpsultan'da Cesedi Valizle Taşıyan Zanlı Yakalandı

        üpsultandaki Nurtepe Viyadüğünün altına valizle getirip bıraktığı cesede, cebine koyduğu uyuşturucu maddeyle "intihar süsü" veren şüpheli yakalandı. 

