Epstein ve Bannon, Avrupa aşırı sağının güçlenmesine odaklanmış
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyonu aşkın sayfadan oluşan Epstein dosyası, cinsel istismar hükümlüsü Epstein ve ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın "Avrupa aşırı sağını yükseltmek" için destek ve finansman sağlama çabası içinde olduklarını ortaya koydu. Dosyalarda bulunan Epstein ve Bannon yazışmaları, ikilinin Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkenin aşırı sağ siyasetçileriyle bağı olduğunu gösteriyor.
2008 yılında iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan hüküm giyen ve 2019 yılında çocuklara yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Epstein'e ait belgelerin ABD Adalet Bakanlığı tarafından 3 milyon sayfasının paylaşılması, dünya gündemindeki şok edici yerini koruyor.
Kamuoyu tarafından incelenen belgeler sonucunda her gün yeni bir ayrıntı açığa çıkıyor.
Epstein dosyalarının son bölümünde yer alan düzinelerce mesaj, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'un, Avrupa'daki aşırı sağ partileri desteklemek için Jeffrey Epstein'dan destek ve finansman sağlamaya çalıştığını ortaya koyuyor.
Bannon, Avrupa aşırı sağını tek çatı altına toplamak istiyor
Mesajların çoğu, Bannon'un Trump tarafından kovulduktan sonra, İtalya, Almanya, Fransa, Macaristan, Polonya, İsveç ve Avusturya dahil olmak üzere birçok ülkeden aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı güçleri birleştiren bir hareket oluşturmak amacıyla düzenli olarak Avrupa'yı ziyaret ettiği 2018 ve 2019 yıllarına ait.
Bannon'ın, özellikle o dönemde siyasi gücünün zirvesinde olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'yle ilgilendiği görülüyor. İtalyan muhalefet partileri, Bannon ve Epstein arasında paylaşılan mesajlarda Salvini'nin adı birkaç kez geçmesi üzerine, bu hafta Salvini'den Epstein'ın Lig Partisi'nin yükselişinde etkili olup olmadığını açıklığa kavuşturmasını istedi.
Fransa'da sol parti La France Insoumise, eski kültür bakanı Jack Lang ve kızı da dahil olmak üzere birçok Fransız şahsiyetin Epstein'ın son yayınında yer alması ve Bannon'un aşırı sağcı lider Marine Le Pen için para toplamak istediğini söylediği Epstein ile Bannon arasındaki yazışmaların ortaya çıkması üzerine, partiler arası bir parlamento soruşturması yapılması çağrısında bulundu.
Almanya'da, dosyalar Epstein ve Bannon'un Alternative für Deutschland'ı desteklerken, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i karaladıklarını ortaya çıkardı.
2018 tarihli metinlerde Bannon, yeni sağcı popülistlerin "danışmanı" olarak sahip olduğu nüfuzla övünürken, partilerin Avrupa'daki kazanımlarını kendisi ve Epstein'ın yararına kullanma fırsatı olarak görüyor.
"Le Pen ve Salvini için para toplamaya odaklandım"
Salvini ile Epstein arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair herhangi bir kanıt ya da Salvini'nin Epstein'ın fuhuş ve istismar ağına karıştığına dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Ancak mesajlar, Epstein'ın Avrupalı milliyetçilere olan ilgisini ortaya koyuyor.
Dosyalardan birinde yer alan ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinden birkaç ay önce, 5 Mart 2019 tarihli bir mesajda Bannon, "Le Pen ve Salvini'nin tam listeyle seçime girebilmeleri için para toplamaya odaklandığını" yazıyor.
Diğer mesajlar, Bannon'un o dönemde Avrupa'daki seyahatlerini ve Brüksel'de milliyetçi gücün artırılmasına yönelik hırsını ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu durum, 2019 Mayıs ayı sonlarında Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında ikili arasında yapılan yoğun yazışmalarda da vurgulanıyor.
Mesajlar ayrıca, İtalya'da genel seçimlerin ardından Lig'in popülist Beş Yıldız Hareketi ile koalisyon kurmasıyla, Mart 2018'de Milano'da Bannon'un Salvini ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunuyor.
Bannon, o yılın eylül ayında İtalya'da Salvini ile tekrar bir araya geldi. Lig, Bannon'un AB karşıtı örgütü Hareket'e katılmıştı. Ertesi yaz Salvini, erken seçimleri tetiklemek için yaptığı başarısız girişim sonucunda Lig'in Beş Yıldız Hareketi ile koalisyonunu bozdu ve muhalefete geçti.
"Şeffaflık istiyoruz"
Salı günü İtalyan parlamentosunda finansman konusunu gündeme getiren merkez sol Demokrat Parti'nin politikacısı Andrea Casu, "Sadece Salvini'den değil, hükümetten de açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Öncelikle Bannon ile değil, bugün Avrupa düzeyinde bu sağcı güçlerle siyasi oyun oynayanlarla bir bağlantı olup olmadığını anlamalıyız" dedi.
Bannon, son Epstein dosyalarındaki yazışmalar hakkında ABD medyasına yorum yapmayı reddetti. Salvini'nin Lig partisi, Epstein'ın fon sağladığına dair spekülasyonları "asılsız" ve "ciddi abartılar" olarak nitelendirdi. Parti, "hiçbir zaman fon talep etmediğini veya almadığını" ve "iğrenç şahsiyetlerle ilgili imalar veya bağlantılar olması durumunda" kendisini ve Salvini'yi "mümkün olan her şekilde savunacağını" ekledi.
Fransa'da, kültür kuruluşu Institut du Monde Arabe'nin başkanı Lang, Epstein'ı tanıdığını itiraf ederek, "O zamanlar Jeffrey Epstein'ın bir suç şebekesinin merkezinde olduğu konusunda hiçbir ipucu yoktu" dedi.
E-postalar ayrıca Epstein ile eski sağcı cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski diplomatik danışmanı Olivier Colom arasında yoğun bir iletişim olduğunu da ortaya çıkardı. 2018 yılında Colom ile yapılan bir yazışma, eski maliye bakanı Bruno Le Maire'nin belirsiz bir tarihte Epstein'ın New York'taki evine gittiğini gösteriyor.