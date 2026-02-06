Epstein ve Bannon, Avrupa aşırı sağının güçlenmesine odaklanmış

2008 yılında iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan hüküm giyen ve 2019 yılında çocuklara yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Epstein'e ait belgelerin ABD Adalet Bakanlığı tarafından 3 milyon sayfasının paylaşılması, dünya gündemindeki şok edici yerini koruyor.

Kamuoyu tarafından incelenen belgeler sonucunda her gün yeni bir ayrıntı açığa çıkıyor.

Epstein dosyalarının son bölümünde yer alan düzinelerce mesaj, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'un, Avrupa'daki aşırı sağ partileri desteklemek için Jeffrey Epstein'dan destek ve finansman sağlamaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Bannon, Avrupa aşırı sağını tek çatı altına toplamak istiyor

Mesajların çoğu, Bannon'un Trump tarafından kovulduktan sonra, İtalya, Almanya, Fransa, Macaristan, Polonya, İsveç ve Avusturya dahil olmak üzere birçok ülkeden aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı güçleri birleştiren bir hareket oluşturmak amacıyla düzenli olarak Avrupa'yı ziyaret ettiği 2018 ve 2019 yıllarına ait.

Bannon'ın, özellikle o dönemde siyasi gücünün zirvesinde olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'yle ilgilendiği görülüyor. İtalyan muhalefet partileri, Bannon ve Epstein arasında paylaşılan mesajlarda Salvini'nin adı birkaç kez geçmesi üzerine, bu hafta Salvini'den Epstein'ın Lig Partisi'nin yükselişinde etkili olup olmadığını açıklığa kavuşturmasını istedi.

Fransa'da sol parti La France Insoumise, eski kültür bakanı Jack Lang ve kızı da dahil olmak üzere birçok Fransız şahsiyetin Epstein'ın son yayınında yer alması ve Bannon'un aşırı sağcı lider Marine Le Pen için para toplamak istediğini söylediği Epstein ile Bannon arasındaki yazışmaların ortaya çıkması üzerine, partiler arası bir parlamento soruşturması yapılması çağrısında bulundu. Almanya'da, dosyalar Epstein ve Bannon'un Alternative für Deutschland'ı desteklerken, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i karaladıklarını ortaya çıkardı. 2018 tarihli metinlerde Bannon, yeni sağcı popülistlerin "danışmanı" olarak sahip olduğu nüfuzla övünürken, partilerin Avrupa'daki kazanımlarını kendisi ve Epstein'ın yararına kullanma fırsatı olarak görüyor. "Le Pen ve Salvini için para toplamaya odaklandım" Salvini ile Epstein arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair herhangi bir kanıt ya da Salvini'nin Epstein'ın fuhuş ve istismar ağına karıştığına dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Ancak mesajlar, Epstein'ın Avrupalı milliyetçilere olan ilgisini ortaya koyuyor. Dosyalardan birinde yer alan ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinden birkaç ay önce, 5 Mart 2019 tarihli bir mesajda Bannon, "Le Pen ve Salvini'nin tam listeyle seçime girebilmeleri için para toplamaya odaklandığını" yazıyor.

Diğer mesajlar, Bannon'un o dönemde Avrupa'daki seyahatlerini ve Brüksel'de milliyetçi gücün artırılmasına yönelik hırsını ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu durum, 2019 Mayıs ayı sonlarında Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında ikili arasında yapılan yoğun yazışmalarda da vurgulanıyor. Mesajlar ayrıca, İtalya'da genel seçimlerin ardından Lig'in popülist Beş Yıldız Hareketi ile koalisyon kurmasıyla, Mart 2018'de Milano'da Bannon'un Salvini ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunuyor. Bannon, o yılın eylül ayında İtalya'da Salvini ile tekrar bir araya geldi. Lig, Bannon'un AB karşıtı örgütü Hareket'e katılmıştı. Ertesi yaz Salvini, erken seçimleri tetiklemek için yaptığı başarısız girişim sonucunda Lig'in Beş Yıldız Hareketi ile koalisyonunu bozdu ve muhalefete geçti. "Şeffaflık istiyoruz" Salı günü İtalyan parlamentosunda finansman konusunu gündeme getiren merkez sol Demokrat Parti'nin politikacısı Andrea Casu, "Sadece Salvini'den değil, hükümetten de açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Öncelikle Bannon ile değil, bugün Avrupa düzeyinde bu sağcı güçlerle siyasi oyun oynayanlarla bir bağlantı olup olmadığını anlamalıyız" dedi.