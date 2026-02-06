Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.589,14 %-2,17
        DOLAR 43,6153 %0,13
        EURO 51,4682 %0,24
        GRAM ALTIN 6.761,71 %0,43
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 101,99 %-1,10
        BITCOIN 65.069,00 %3,15
        GBP/TRY 59,1839 %0,32
        EUR/USD 1,1796 %0,16
        BRENT 67,85 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 11.055,40 %0,43
        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Altın ve gümüş haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor: İşte 6 Şubat 2026 Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gümüş fiyatları - Altın Haberleri

        Altın ve gümüş haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

        Altın ve gümüş pazartesi günü kısa süreli toparlanma sonrası düşüş nedeniyle haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın 4 bin 749 gümüş ise ons başına 71,32 dolar seviyesinde. Gram altın 6 bin 766 liradan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 07:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küresel teknoloji hisselerindeki sert satış dalgası ve güçlenen ABD doları, metallerin hafta başındaki kısa süreli toparlanmada elde ettiği kazanımları silmesi nedeniyle haftayı düşüşle kapatmayı hazırlanıyor.

        Ons altın saat 07.55 itibarıyla 4 bin 749 işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 6 bin 766 liradan, çeyrek altın 11 bin 62 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 115 liradan satılıyor.

        Gümüş İSE ons başına 71,32 dolar seviyesinde. Geçen hafta 2011’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayarak yüzde 18 gerileyen gümüş, bu hafta da yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

        UZMANLARDAN İYİMSER TAHMİN

        Öte yandan uzmanlar altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin devam ediyor olmasından dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor.

        Almanya'nın finans devi Deutsche Bank, geçtiğimiz günlerde altında son dönemdeki düşüş kalıcı bir değişime işaret etmediğini belirterek altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselmeye devam edeceğini öngördü.

        UBS de altın fiyatlarında son düşüşe rağmen Dünya Altın Konseyi'nin güçlü talep raporunda sonra fiyat beklentilerini yükselttiğini bildirerek Önümüzde günlerde altın fiyatlarının 4.500-4.800 dolar/ons arasında konsolide olmasının beklendiğini belirtmişti. UBS, yıl ortasında 6.200 dolara doğru ilerlemesini öngörüyor.

        JP Morgan yayımladığı bir notta, gümüşün görece yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde metali daha sert düzeltmelere açık hale getirdiğini, ancak kısa vadede 75–80 dolar civarında daha yüksek bir taban ve gelecek yıl 90 dolara doğru bir toparlanma beklediklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi; yeğeni görevlilerden şikayetçi oldu

        Kütahya'daki 11 yıldır özel bir bakım evinde kalan doğuştan bedensel engelli İskender Horuz (62), bacaklarına kolonya dökerek ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Horuz, yoğun bakımda tedaviye alındı. İskender Horuz'un yasal vasisi ve...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?