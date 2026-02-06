Altın ve gümüş haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
Altın ve gümüş pazartesi günü kısa süreli toparlanma sonrası düşüş nedeniyle haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın 4 bin 749 gümüş ise ons başına 71,32 dolar seviyesinde. Gram altın 6 bin 766 liradan işlem görüyor
Küresel teknoloji hisselerindeki sert satış dalgası ve güçlenen ABD doları, metallerin hafta başındaki kısa süreli toparlanmada elde ettiği kazanımları silmesi nedeniyle haftayı düşüşle kapatmayı hazırlanıyor.
Ons altın saat 07.55 itibarıyla 4 bin 749 işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 6 bin 766 liradan, çeyrek altın 11 bin 62 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 115 liradan satılıyor.
Gümüş İSE ons başına 71,32 dolar seviyesinde. Geçen hafta 2011’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayarak yüzde 18 gerileyen gümüş, bu hafta da yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.
UZMANLARDAN İYİMSER TAHMİN
Öte yandan uzmanlar altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin devam ediyor olmasından dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor.
Almanya'nın finans devi Deutsche Bank, geçtiğimiz günlerde altında son dönemdeki düşüş kalıcı bir değişime işaret etmediğini belirterek altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselmeye devam edeceğini öngördü.
UBS de altın fiyatlarında son düşüşe rağmen Dünya Altın Konseyi'nin güçlü talep raporunda sonra fiyat beklentilerini yükselttiğini bildirerek Önümüzde günlerde altın fiyatlarının 4.500-4.800 dolar/ons arasında konsolide olmasının beklendiğini belirtmişti. UBS, yıl ortasında 6.200 dolara doğru ilerlemesini öngörüyor.
JP Morgan yayımladığı bir notta, gümüşün görece yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde metali daha sert düzeltmelere açık hale getirdiğini, ancak kısa vadede 75–80 dolar civarında daha yüksek bir taban ve gelecek yıl 90 dolara doğru bir toparlanma beklediklerini belirtti.