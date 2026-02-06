Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi; yeğeni görevlilerden şikayetçi oldu

Kütahya'daki 11 yıldır özel bir bakım evinde kalan doğuştan bedensel engelli İskender Horuz (62), bacaklarına kolonya dökerek ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Horuz, yoğun bakımda tedaviye alındı. İskender Horuz'un yasal vasisi ve yeğeni Satı Horuz (52), bakımevindeki görevlinin kolonya verip amcasının yanmasına sebep olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.