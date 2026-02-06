Habertürk
Habertürk
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı

        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı

        Türkiye'yi acıya boğan yüzyılın felaketi 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yaklaşık 14 milyon kişi depremden etkilendi, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 02:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 02:50
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında acı hala ilk günkü gibi taze, kayıplar ise dinmeyen bir özlemle anılıyor.

        Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan iki büyük depremi yaşadı. İlki sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı 60 saniye sürdü. İkinci deprem ise Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yaşandı ve 45 saniye sürdü.

        Deprem Kahramanmaraş'ın yanında Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ olmak üzere 11 ilde ve bu illere bağlı 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede büyük yıkıma yol açtı. Depremleri takiben 40 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

        108 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerde 35 bin 355 bina yıkıldı. On binlerce bina ağır, orta ve hafif derecelerde hasar aldı.

        Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

        Yüzyılın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremlerin Türkiye'ye ekonomik maliyeti ise 104 milyar dolar oldu.

        Bölgede depremin yaralarını sarabilmek için başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında bugüne kadar 455 binden fazla konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İnşa çalışmaları hızla devam ediyor.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

