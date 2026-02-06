Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında acı hala ilk günkü gibi taze, kayıplar ise dinmeyen bir özlemle anılıyor.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan iki büyük depremi yaşadı. İlki sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı 60 saniye sürdü. İkinci deprem ise Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yaşandı ve 45 saniye sürdü.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanında Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ olmak üzere 11 ilde ve bu illere bağlı 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede büyük yıkıma yol açtı. Depremleri takiben 40 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

108 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerde 35 bin 355 bina yıkıldı. On binlerce bina ağır, orta ve hafif derecelerde hasar aldı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

Yüzyılın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremlerin Türkiye'ye ekonomik maliyeti ise 104 milyar dolar oldu.