Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi

        Gana'nın yoksul köylerinde başlayan futbol yolculuğu, onu Avrupa'nın büyük kulüplerine, oradan da Hatay'a taşıdı. Hatayspor formasıyla attığı son gol onu gitmekten vazgeçirdi, ancak 6 Şubat depremleri hayatını elinden aldı. Futbolcu Christian Atsu, hem sahadaki mücadelesiyle hem insanlığıyla Türkiye'nin kalbinde iz bıraktı.

        Giriş: 06.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:04
        Afrika’nın sıcak topraklarından Hatay’a yolu düşmüştü. Hayatı yoklukla geçti; umudu futbolda bulmuştu. Futbol, onu bizim memleketimize kadar getirmişti. Tam gitmeye karar vermişken attığı son gol, onu durdurdu. Tüm Türkiye’yi yasa boğan o kara gece, Atsu’yu bizden aldı.

        Gana’nın fakir bir köyünde 1992 yılında dünyaya gelen Atsu’nun hayatı hep yokluk içinde geçmişti. Yatağı bile çamurdandı. Küçük yaşta kurtuluş aramaya başladı; futbol onun tek umuduydu. Futbol akademisine başladığı gün bile yokluk peşini bırakmamıştı. Babası, Gana’daki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı hayatını kaybetmişti; hastalığı bile saptanamamıştı. İşte bu dönemde Atsu, babasının yanında olamamıştı. Ailesini ve kendisini bu yoksulluktan kurtarmak için futbol akademisine yazılmıştı.

        Yine de hedeflerine emin adımlarla yürüyen Atsu, futbolun büyüsüne çoktan kapılmıştı. Köyün toprak sahalarında başlayan bu macera, yıllar içinde önce Gana’nın büyük şehirlerine, ardından Avrupa’nın dev arenalarına uzandı. Atsu, enerjisi ve hızıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında Portekiz’in ünlü takımı Porto’nun kapısından içeri girdiğinde, kendini bu hayata ispatlamıştı. Porto’da geçirdiği zaman, Atsu’nun futbol zekâsını ve yeteneklerini parlatan bir süreç oldu.

        Ama onun Avrupa yolculuğu daha yeni başlıyordu. Chelsea, Everton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyerek İngiltere sahalarında boy gösterdi. Artık spor dünyasının tanınan futbolcularından biri olmuştu. Atsu’nun yolu 2023’te Türkiye’ye düştü. 2022–2023 sezonu başında Hatayspor’a transfer olan Atsu, yeni takımında mutluydu. Ancak kader, peşini yine bırakmadı. İlk günlerinde talihsiz bir şekilde idmanda sakatlanan Atsu, yeni takımında yalnızca dört maçta forma giyebildi.

        Onu en son 5 Şubat 2023’te Hatayspor–Kasımpaşa maçında gördük. 90+7. dakikada attığı tek gol, hem taraftarı hem de hocası Volkan Demirel’i sevince boğmuştu. Ancak kimse, Ganalı yıldızı son kez izlediğinin farkında değildi.

        Türkiye, 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan o kara gecede Atsu dahil binlerce canını kaybetti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, tüm ülkeyi derinden sarstı. İnsanlar günlerce enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanlardan biri de Hataysporlu Atsu’ydu. Kendisinden günlerce haber alınamadı. Kaldığı Rönesans Rezidans’ın enkazında yapılan arama çalışmalarının ardından ne yazık ki acı haber geldi.

        Tüm memleketi yasa boğan bu vahim deprem, binlerce kişi gibi Atsu’yu da hayattan kopardı. Oysa Atsu, gitmeye karar vermişti. Çünkü yeterince forma şansı bulamadığı için hocası Volkan Demirel’e ayrılmak istediğini söylemişti. Volkan Hoca, ona Kasımpaşa maçında görev vermişti. Atsu’nun o karşılaşmadan sonra yurt dışına bilet aldığı söyleniyordu. Ancak o maçta sergilediği performans ve attığı son saniye golü, hem hocasının hem taraftarın yüreğini coşturdu. Atsu, o golün ardından gitmekten vazgeçti.

        Ne acıdır ki, onun en mutlu olduğu o gece, tüm ülkenin kara gecesi oldu. Atsu’nun hayatı bir trajediyle başladı ve öyle de son buldu. Başta hocası Volkan Demirel olmak üzere birçok insanda unutulmaz izler bıraktı. Sadece futbolculuğuyla değil, pırlanta gibi kalbiyle, binalardan daha sağlam karakteriyle sayısız insanın gönlünde yer edindi.

        Gana’da yaşadığı o zor günleri hiçbir zaman unutmayan Atsu, maddî durumu yetersiz çocuklar için sayısız yardımda bulundu. Onlara umut olmak, onların da hayallerine kavuşabilmesi için çabaladı. Ülkesinde yiyecek çaldıkları için hapse atılan on kişinin serbest kalması için binlerce pound kefalet parası ödedi.

        Bu cömertliği, onu sahaların ötesine taşıdı. Yaptıklarıyla ve verdiği umutla her zaman hatırlanacaklar arasına girdi.

        Kısacası, bu dünyadan bir Atsu geçti…

