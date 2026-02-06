Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Erdoğan, AA muhabirlerinin 2025'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları Mısır ziyareti dönüşünde uçakta inceleyerek farklı kategorilerde oy kullandı

        06.02.2026 - 11:17
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.

        Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Erdoğan'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

        "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Erdoğan, Şebnem Coşkun'un çektiği "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

        Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlatmış ve Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı da göstermişti.

        Oylamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

